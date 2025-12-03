OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’OK Železničar Lajkovac, in un match che può già indirizzare il cammino europeo della squadra di Gaspari. Le serbe arrivano da un esordio complicatissimo: il 3-0 subito dall’Eczacibasi a Istanbul (25-12, 25-16, 25-17) ha mostrato il divario con le big del girone, ma il ritorno davanti al pubblico di Lajkovac promette un atteggiamento ben diverso.

Milano, al contrario, ha cominciato il proprio percorso europeo nel migliore dei modi: 3-0 all’Olympiacos all’Opiquad Arena (25-18, 27-25, 25-16) e una prestazione solida in tutti i fondamentali. Il successo in Champions si inserisce in una stagione fin qui molto positiva: nelle ultime settimane di Serie A1 sono arrivate vittorie nette contro Busto Arsizio, San Giovanni, Firenze, Cuneo, Perugia, Monviso e Macerata, oltre al prestigioso successo esterno in Supercoppa contro Conegliano. Le uniche ombre restano le sconfitte con Novara, Conegliano e Scandicci, ma il rendimento generale è quello di una squadra che ha trovato equilibrio e identità.

Lajkovac, quinta nel campionato serbo con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte, è formazione giovane e molto aggressiva in casa. Il pubblico della Hala Sportova è uno dei più caldi della Serbia, e l’impatto emotivo sarà un fattore da non sottovalutare. Tra le giocatrici più rappresentative spiccano le attaccanti della linea serba, molto fisiche e abituate a giocare una pallavolo diretta e senza troppi fronzoli. Milano, però, ha armi di ben altro peso: l’organizzazione di gioco, la qualità delle sue schiacciatrici, la continuità al servizio e un muro-difesa che nelle ultime uscite ha saputo fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: tornare da Lajkovac con tre punti per presentarsi al doppio confronto con Eczacibasi e Olympiacos in posizione di forza.

L’allenatore delle serbe è Ratko Pavlicevic e in cabina di regia c’è una delle poche straniere del club, la bulgara Lora Kitipova, 33 anni, un passaggio anche in Italia, a Vicenza, dieci anni fa e tanta esperienza al servizio della squadra di cui veste la maglia dalla scorsa estate, proveniente dal club rumeno del Rapid Bucarest. In panchina c’è la 25enne serba Ana-Marija Jonjev, che rientra in patria dopo una stagione in Germania al VC Wiesbaden. L’opposta titolare è la giovanissima serba Adriana Kostadinovic, 17 anni, prodotto del vivaio locale, mentre in panca c’è la più esperta Vanja Savic, 23 anni, arrivata in estate dal Jedinstvo Užice, dopo l’esperienza in Francia al Le Cannet.

In banda le titolari sono la bulgara Emileta Racheva, 27 anni, tanti anni in Francia in passato e arrivata in estate dal campionato ungherese dove ha vestito la maglia dell’Ujpesti, e la serba Sara Sakradžija, 31 anni, proveniente dall’AEK Atene, una sorta di “giramondo” che ha giocato in una decina di squadre di buon livello. In panchina tre schiacciatrici: la 19enne Mina Stanojevic, spesso utilizzata in caso di necessità e alla terza stagione con l’OK Železničar, e le sorelle Jana Korolija, 17 anni, prodotto del vivaio dello ŽOK Spartak, e Dragana Korolija, 20 anni, anche lei proveniente dallo ŽOK Spartak.

Al centro giocano Zanja Filipovic, 23 anni, alla terza stagione allo Železničar, e Milica Zivanovic, 28 anni, arrivata in estate dal Jedinstvo Užice. In panchina ci sono la 17enne Marija Zoric, arrivata quest’anno dallo ŽOK Klek, e Milena Koprivica, 29 anni, alla terza stagione allo Železničar dopo l’esperienza al CVoluntari in Romania. I liberi sono Stefana Pakic, 21 anni, allo Železničar da quattro anni, e Milica Burka, approdata quest’anno dallo ŽOK Novi Sad.

Il fischio d’inizio è in programma alla Hala Sportova di Lajkovac alle 19.00 di mercoledì 3 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra OK Železničar Lajkovac e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

Hala Sportova di Lajkovac – Girone C (seconda giornata)

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 OK Železničar Lajkovac vs Numia Vero Volley Milano – Diretta su Sky Sport Arena (204), su Dazn in streaming e sul 214 di Sky, in streaming su Now e su Eurovolley Tv

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 di Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Now, Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.