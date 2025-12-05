Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Curtis e D’Ambrosio sugli scudi nei 100 sl, Razzetti convincente

Andata in archivio la quarta giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), tanti atleti azzurri sui blocchetti di partenza e ci sono stati tanti spunti positivi in vista della sessione serale (ore 19.00), che prevederà semifinali e finali.

Nei 200 misti Anita Gastaldi e Alberto Razzetti hanno centrato l’accesso al penultimo atto. L’azzurra ha siglato il decimo tempo dell’overall mattutino, guidato dall’olandese Marrit Steenbergen (2’08″20), in 2’09″81. Il ligure, con grande autorevolezza, ha gestito la sua azione, toccando la piastra in 1’54″05. Secondo crono del computo complessivo per il “Razzo” alle spalle del campione in carica, Duncan Scott (1’53″74).

Nei 100 stile libero altre note liete. Sara Curtis è andata a migliorare il suo primato personale di 0″04, portando il proprio limite a 52″29. Terzo tempo d’accesso alle semifinali per la piemontese, preceduta dalla britannica Eva Okaro (51″90) e dalla francese Beryl Gastaldello (52″11). Il record italiano di Federica Pellegrini (52″10) potrebbe avere le ore contate. Eliminate le altre azzurre, ma poco da dire su Agata Maria Ambler e soprattutto su Alessandra Mao. La prima citata ha migliorato il suo personale (22° tempo in 53″51), mentre la 14enne tricolore ha stupito ancora, andando a sbriciolare il suo limite personale (da 54″90 a 53″73). 26° tempo per la giovanissima veneta, che in questa competizione ha fatto vedere le sue grandi qualità. Non esaltante la prestazione di Anna Chiara Mascolo (36ma in 54″33).

Nella medesima specialità al maschile, Carlos D’Ambrosio ha voluto reagire a suo modo alla delusione dei 200 sl, andando a migliorare sensibilmente il suo personal-best: da 46″91 a 46″20. Secondo tempo d’ingresso in semifinale per l’italo-cubano alle spalle del lituano Tomas Lukminas, l’unico a infrangere la barriera dei 46″ (45″87). Scopriremo quali saranno i margini nella sessione serale. Selezione interna in casa Italia e Manuel Frigo a essere il secondo azzurro in 46″65 (10° tempo, personale). Eliminato Leonardo Deplano per la regola secondo cui più di due rappresentanti dello stesso Paese non ci possono essere nel penultimo atto. Il 13° tempo di 46″78 non è stato per questo sufficiente. Lontano dai propri standard Lorenzo Zazzeri (22° in 47″27).

Negli 800 stile libero uomini, senza azzurri al via, il migliore è stato il giovane tedesco Johannes Liebmann che ha stabilito il primato mondiale juniores di 7’30″94 a precedere lo svedese Victor Johansson (7’33″15) e l’ungherese Zalan Sarkany (7’33″85). Quarto il campione d’Europa in carica, Daniel Wiffen (7’34″60), mentre eliminati a sorpresa il turco Kuzey Tuncelli (15° in 7’44″40) e il teutonico Florian Wellbrock (17° in 7’47″73).