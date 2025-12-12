Nuoto, Lisa Angiolini da record nei 200 rana agli Assoluti in vasca corta. Miressi col titolo dei 100 sl

Seconda e penultima giornata di gare negli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione. Una sessione serale in cui non sono mancate le gare degne di attenzione, per un gruppo tricolore carico e rinfrancato dal grande rendimento avuto nei recenti Europei di Lublino (Polonia).

È un po’ così che si giustifica la prestazione di Anna Pirovano nei 200 misti. La classe 2000 nostrana, compagna di allenamenti di Anita Gastaldi (bronzo nei 200 farfalla nella piscina da 25 metri polacca), è andata a migliorare sensibilmente il suo primato, scendendo per la prima volta sotto il 2’08” (2’07″93). Per lei, titolo italiano a precedere Sara Franceschi (2’09″62) e Chiara Della Corte (2’10″31).

Un po’ lo stesso discorso può valere per chi si è fatto vedere pronto nei 100 rana uomini, privi di Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Gabriele Mancini, infatti, è andato a stampare il suo best-time di 56″89, prima volta sotto i 57″ (nella top-5 alltime italiana), a precedere Stefano Saladini (57″49) e la coppia Federico Rizzardi/Ludovico Blu Art Viberti (57″50). Nei 100 dorso, col trono lasciato vacante da Thomas Ceccon impegnato in Australia, Michele Lamberti ha suonato la campana in 50″57 a precedere di 0″03 Lorenzo Mora e di 51″53 Christian Bacico. Nei 50 delfino donne Elena Capretta (25″29) si è tolta la soddisfazione di precedere Silvia Di Pietro (25″46) e Costanza Cocconcelli (26″01).

Nei 200 rana femminili Lisa Angiolini ha aggiornato il libro dei record nazionali col suo primato nei 200 rana di 2’18″91 2’18″96, a precedere Francesca Fangio (2’21″01), a cui è stato sottratto il limite italiano, e Lucrezia Mancini (2’22″41). Nei 100 stile libero Alessandro Miressi si è imposto in 46″77, sfruttando anche la squalifica di Luca Serio che l’aveva preceduto nel tocco (sanzione per movimento sul blocchetto). Assente Carlos D’Ambrosio e affermazione del piemontese non così brillante in termini di nuotata. A completare il podio, troviamo Lorenzo Ballarati (47″11) e Mirko Chiaversoli (47″14). Nei 100 stile libero donne Capretta ha concesso il bis in 53″53 davanti ad Agata Maria Ambler (53″73) e a Viola Scotto di Carlo (53″80). Ottava Alessandra Mao in 54″33, che ha confermato la sua poca brillantezza evidenziata nel day-1 di Riccione.