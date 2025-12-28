Nick Kyrgios: “Subiti troppi break, pochi volevano essere al mio posto. Il gap con Sabalenka era ridotto”

La Battaglia dei Sessi si è risolta in favore di Nick Kyrgios, che ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 6-3 sul cemento di Riad (Arabia Saudita). L’australiano ha prevalso sulla numero 1 del mondo in un confronto di genere su cui si è parlato molto nell’ultimo mese e che all’atto pratico si è rivelato poco più di un incontro di esibizione: il numero 671 del ranking ATP ha alzato un po’ il ritmo in un paio di occasioni e ha regolato la bielorussa, contro cui aveva tutto da perdere.

Nick Kyrgios ha analizzato la partita a caldo: “È stato un match veramente complicato, lei è una grandissima campionessa, ha vinto Slam. Non sapevo cosa aspettarmi. Mi ha breakkato troppe volte, lei mette tanta pressione. Spero di poterla riaffrontare, ha dimostrato il grande talento che ha: è stata una battaglia durissima. Non sono io a essere campione, è Aryna che ha dimostrato di poter giocare a un livello grandissimo“.

Il già finalista di Wimbledon ha poi proseguito: “Non credo che molte persone volessero essere nella mia posizione oggi. Aryna ha rappresentato una grande sfida, mi ha breakkato più volte e poteva succedere ogni cosa, ovviamente ero nervoso. Mancavo da sei mesi, non ho potuto competere per tanto tempo ed è stato emozionante competere contro una ragazza come lei“.

Il 30enne ha concluso il commento rivelando un momento di rilievo del confronto: “La parta più complicata? Una delle mie peculiarità è la mia prima di servizio e oggi non potevo sfruttarlo. Il gap tra noi era estremamente ridotto, lei era veramente lì: non sto scherzando, il match poteva andare da una parte e dall’altra“.