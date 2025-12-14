LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia. Sulle nevi italiane gli azzurri fanno le prove generali in vista dell’appuntamento clou chiamato Milano-Cortina 2026. Due le coppie italiane in gara, con i quarti di finali che inizieranno alle 10.00 e la finalissima che si terrà a cavallo delle 11.00. Spettacolo assicurato a Cervinia con le migliori coppie che si sfideranno nelle diverse heat.

Percorso di 948 metri con 103 metri di dislivello. 11 le nazioni al via per 16 coppie che si affronteranno a partire dalle quattro heat di quarti di finale. Italia che cerca un nuovo podio dopo l’ottimo avvio di Michela Moioli. La bergamasca ha avviato la stagione con un brillante secondo posto, cedendo alla francese Lea Casta. Meno fortunato invece l’esordio al maschile, con Sommariva che si è fermato ai quarti e Leoni infortunato dopo una brutta cauta.

Favorite le coppie francesi. I transalpini hanno trionfato nelle prove singole dapprima con Casta, poi con i fratelli Jonas ed Aidan Chollet. Aggrediranno le posizioni da podio Australia 1 e Germania, con l’Italia che proverà a farsi trovare pronta sulle nevi di casa accompagnata dal calore del pubblico di Cervinia. Non sarà facile, ma spesso questo format ha riservato inattese sorprese.

La gara a coppie miste di snowboardcross di Cervinia inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!