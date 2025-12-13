LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, nella categoria PGS. Dopo la prima gara, avvenuta a Mylin, in Cina, dove gli azzurri hanno eseguito delle ottime gare conquistando ben cinque podi nel corso del weekend asiatico.

Per quanto riguarda le vittorie femminile Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont si sono posizionate rispettivamente prima e seconda, mentre nella gara maschile a trionfare è stato Maurizio Bormolini, mentre Aaron March ha conquistato la terza posizione del podio. A tornare, nel gruppo che rappresenterà l’Italia, ci potrebbe essere Roland Fischnaller che sembra essere tornato dall’infortunio alla caviglia ottenuto a Lech: lo snowboarder italiano potrebbe esordire proprio oggi nelle qualificazioni che inizieranno alle 13.30 e termineranno alle 15.30.

La gara verrà disputata a Cortina d’Ampezzo anche se non sulla pista dove verranno disputate le vicinissime Olimpiadi Invernali che inizieranno il prossimo 6 febbraio e termineranno il 22 dello stesso mese. La pista designata ufficialmente per la competizione di PSG è quella di Livigno, con la speranza che le ragazze e i ragazzi italiani diano la meglio davanti al loro pubblico.

La competizione inizierà, come già detto, dalle 13.30 fino alle 15.30 con le qualificazioni, mentre le finali ci saranno dalle 17.30. Potrete seguire qui, su OA Sport, l’intera fase finale, sia maschile che femminile, con la cronaca testuale che sarà riaggiornato con i risultati delle qualificazioni, con la speranza che la maggior parte degli italiani abbia fatto il suo lavoro superando il turno. Buon divertimento a tutti!