LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: Franzoni cerca conferme, pista tecnica. La startlist

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di Livigno, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il settore maschile del circo bianco termina l’anno solare sulla neve italiana, precisamente sulla Li Zeta di Livigno (Sondrio) pronta a fare il proprio debutto in Coppa del Mondo prendendo in posto delle tradizionali gare di Bormio.

I favori del pronostico non possono non ricadere su chi indosserà il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, Marco Odermatt. L’elvetico ha iniziato la stagione con il piede giusto, confermandosi ancora una volta l’uomo da battere per la vittoria della generale e per ogni singolo successo in Super G. In questa specialità lo svizzero ha già ottenuto una vittoria, nella gara inaugurale di Copper Mountain ed un secondo posto, nell’evento della Val Gardena.

Come sempre la concorrenza è molto agguerrita e numerosa. Per quanto fatto vedere in quest’avvio di stagione il principale antagonista è l’austriaco Vincent Kriechmayr, dominatore a Beaver Creek e sul podio anche a Copper Mountain. Attenzione anche a Raphael Haaser, sul podio in entrambe le gare americane, a Stefan Babinsky, Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin e Fredrick Moeller.

L’Italia si giocherà diverse carte per essere protagonista quest’oggi. La spedizione azzurra può contare su un alto morale dopo i tre podi ottenuti in Val Gardena. Tanta curiosità per rivedere in azione in Super G Giovanni Franzoni, che nell’ultima gara in questa specialità ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo chiudendo in terza posizione.

A guidare la spedizione è il veterano Dominik Paris, che può contare su un’ottima forma. Proveranno a far saltare il banco anche Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca mentre Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner partiranno per chiudere in zona punti.

Il Super G di Livigno scatterà alle 11.30 con la partenza di Nils Allegre, che ha pescato il pettorale numero 1. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa gara. Buon divertimento!