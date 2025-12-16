LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può tornare ad allungare in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si apre una settimana di grande rilievo per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, pronta a entrare nel vivo con una serie di appuntamenti di primo piano. Il calendario propone subito uno degli eventi più attesi dell’inizio stagione: lo slalom notturno di Courchevel, in Francia, che domani accenderà i riflettori sul Circo Bianco inaugurando un programma intenso e di alto profilo.

L’avventura sulle nevi transalpine scatterà proprio con la gara tra i pali stretti di Courchevel, con la prima manche in programma alle 17.45 e la seconda alle 20.45, in una suggestiva cornice serale. A partire da giovedì 18 dicembre il focus si sposterà poi a Val d’Isère, dove le atlete affronteranno le prove cronometrate di discesa, previste giovedì e venerdì. Il weekend entrerà nel vivo sabato 20 dicembre con la discesa libera alle 10.30, mentre la chiusura della tappa francese sarà affidata al superG di domenica 21 dicembre, al via alle 11.00.

Grande attesa anche per la gara sulla pista “L’Éclipse”, teatro dello slalom di Courchevel. La principale candidata alla vittoria resta Mikaela Shiffrin, protagonista di un avvio di stagione dominante, con successi netti nei primi tre slalom disputati a Levi, Gurgl e Copper Mountain. Alle sue spalle proveranno a inserirsi le rivali più accreditate, a partire da Lena Dürr e Lara Colturi, entrambe pronte a giocarsi le proprie chance sul tecnico tracciato francese.

Tra le fila azzurre si va in cerca di soddisfazioni e si spera di avere dei riscontri diversi rispetto alle precedenti apparizioni, quando una sola atleta è stata in grado di qualificarsi alla run-2. A rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Si spera in una crescita di livello di Peterlini e Della Mea, mentre tra le più giovani vedremo ce si sarà un colpo di coda di Collomb e se Valleriani, vittoriosa nell’ultimo slalom in Coppa Europa a Mayrhofen/Hippauch, sarà in grado di trasferire quelle belle sensazioni nel massimo circuito internazionale, su un pendio pero su cui non ha mai gareggiato in Coppa del Mondo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La partenza della prima manche è fissata alle 17.45, mentre la seconda scatterà a partire dalle 20.45, buon divertimento!