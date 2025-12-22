LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer ci riprova fra i pali stretti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo a La Villa, che ospita il quarto slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio.

Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Non mancano gli outsider di lusso come il belga Armand Marchant, secondo a Gurgl e, perchè no, l’austriaco Marco Schwarz che ha vinto ieri in gigante sulla Gran Risa e vuole ritrovare feeling anche con questa specialità.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui ultimamente gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo ma in cui lui è riuscito a conquistare il titolo iridato a Saalbach, il francese Steven Amiez, sulla neve di casa, le grandi sorprese di questa prima parte di stagione, il finlandese Eduard Hallberg che ha riportato i finnici sul podio a Levi dopo i fasti firmati da Kalle Palander . Occhio anche agli altri austriaci, lontani dai migliori nelle prime due gare ma decisi a risalire la china.

Per l’Italia c’è grande attesa per Alex Vinatzer, l’ultima volta sul podio in slalom a Kitzbuehel lo scorso anno con il secondo posto, ma in grandissima condizione e in ascesa anche in questa specialità. C’è anche voglia di riscatto per l’azzurro dopo la prova non straordinaria di ieri sulla Gran Risa con un 14mo posto, deludente dopo le due belle prestazioni precedenti. La squadra azzurra è composta da sei atleti, scelti dopo una selezione interna. I sei pettorali dell’Italia sono stati assegnati ad Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi..

La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.30