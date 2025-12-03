LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: ultimo test prima delle gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla celebre e complicatissima pista denominata “Birds of Prey” si entra ufficialmente nel vivo con il secondo allenamento per gli “Uomini Jet” che studieranno neve e linee in vista del folto programma che si presenta all’orizzonte.

Dopo la seconda prova della discesa che scatterà alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali) nei prossimi giorni si inizieranno ad assegnare i punti. Venerdì 5 dicembre si inizierà con la discesa alle ore 19.00. Sabato 6 dicembre alle ore 18.30 si andrà in scena per il superG, mentre domenica 7 dicembre si chiuderà il sipario con il gigante (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00).

Nella prima prova della discesa disputata ieri il più veloce è risultato Marco Odermatt che ha chiuso con un vantaggio di 40 centesimi sul canadese Brodie Seger, mentre al terzo posto si è classificato l’austriaco Daniel Hemetsberger a 64. Quarta posizione per Dominik Paris a 81 centesimi, quinta posizione per il francese Nils Allegre a 93 centesimi, sesta per lo svizzero Stefan Rogentin a 1.02, mentre in settima si classifica il canadese James Crawford a 1.20. Ottava posizione Florian Schieder a 1.21, nona per lo sloveno Miha Hrobat a 1.31, quindi decimo la lo svizzero Alexis Monney a 1.58.

Per l’Italia saranno in azione Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

La seconda, ed ultima, prova della discesa di Beaver Creek scatterà alle ore 19.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento sulle nevi del Colorado, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!