Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Robinson favorita, Goggia per scalare la gerarchia
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante femminile in programma a Tremblant (Canada), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 17.00 italiane, ci saranno 50 atlete da 17 Paesi. Seconda manche, con inversione delle migliori 30, dalle ore 20.00.
In casa Italia saranno cinque le azzurre al via nella prima manche della gara odierna sulle 50 totali al cancelletto di partenza: Sofia Goggia partirà col 17, Asja Zenere col 21, Lara Della Mea col 24, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 30.
Italiane, dunque, fuori dai primi due gruppi di merito: tra le prime a partire ci saranno tutte le favorite, tra le quali l’albanese Lara Colturi, la croata Zrinka Ljutic, la statunitense Paula Moltzan, la svedese Sara Hector, l’austriaca Julia Scheib e la neozelandese Alice Robinson. La statunitense Mikaela Shiffrin, invece, partirà col 16.
Lo slalom gigante femminile in programma a Tremblant (Canada), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 17.00 italiane con la prima manche (seconda run dalle ore 20.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 16.30, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!