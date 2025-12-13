LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: nuova gara per Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45 italiane, ci saranno 57 atlete da 17 Paesi.

Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52.

La statunitense Lindsey Vonn, vincitrice ieri, è stata inserita nel primo gruppo di merito e poteva pescare un pettorale tra il 6 ed il 15: la nordamericana partirà col numero 11, quindi dopo l’azzurra Sofia Goggia. A dividere le due ci sarà l’austriaca Cornelia Huetter, che scatterà col 10.

Vonn guida la graduatoria di specialità, dato che quella di ieri era la prima discesa stagionale, ma Goggia è quarta. In classifica generale, invece, Goggia è a quota 120, al 14° posto, mentre la statunitense è 16ma a quota 100. A guidare è l’altra statunitense Mikaela Shiffrin, con 458 punti, oggi assente.

La seconda discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.15 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!