LIVE Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: semifinale di fuoco in tarda serata

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Sir Sicoma Monini Perugia e il Volei Renata. La semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 tra Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata è una sfida tra due potenze del volley contemporaneo, le due capolista dei campionati italiano e brasiliano e anche un confronto tra filosofie di gioco diverse, tra la solidità europea e l’energia tipicamente brasiliana, amplificata dal fattore campo e da un pubblico pronto a spingere i propri beniamini fino all’ultimo pallone.

Perugia arriva a questo appuntamento con numeri, prestazioni e segnali estremamente convincenti. Il percorso nella fase a gironi ha evidenziato una crescita progressiva, culminata nella prova di forza contro il Sada Cruzeiro, battuto con un secco 3-0 che ha avuto un peso specifico enorme non solo per la classifica, ma anche sul piano simbolico. Prima ancora, il successo al tie-break contro Osaka Bluteon, maturato dopo una battaglia estenuante, aveva certificato la capacità degli umbri di restare lucidi nei momenti di massima pressione, di soffrire senza disunirsi e di colpire con precisione nei frangenti decisivi. Dal punto di vista tecnico, la squadra umbra ha mostrato equilibrio e maturità. La gestione del cambio palla è apparsa costante, con una distribuzione che ha saputo alternare efficacemente il gioco rapido al centro alle soluzioni più incisive sulle bande. Il servizio, più tattico che devastante, ha spesso messo in difficoltà le ricezioni avversarie, mentre la fase muro-difesa ha raggiunto picchi di eccellenza proprio nella sfida contro il Sada, consentendo a Perugia di costruire break point in serie e di controllare l’inerzia dei set con autorità.

Il cammino di Vôlei Renata è stato invece più tortuoso, ma non per questo meno significativo. I brasiliani hanno pagato dazio all’esordio contro Aluron CMC Warta Zawiercie, mostrando qualche fragilità nella gestione dei finali di set. La reazione è però arrivata nel momento giusto: il successo contro Praia Clube ha rimesso la squadra sui binari corretti, mentre la successiva sconfitta contro Al-Rayyan, pur maturata con un risultato netto, è stata caratterizzata da set combattuti e da un’intensità crescente nei momenti chiave. Una qualificazione sofferta, ma capace di rafforzare compattezza e convinzioni. Analizzando le gare disputate, emerge un’identità ben definita del Renata: fisicità elevata, ritmo alto e forte pressione dai nove metri. Quando il servizio entra con continuità, i brasiliani riescono a spezzare il gioco avversario e a imporre una pallavolo fatta di accelerazioni improvvise. Al contrario, nei momenti in cui la battuta perde incisività, emergono alcune difficoltà in fase di side-out contro squadre ordinate e disciplinate: un aspetto che Perugia proverà a sfruttare con pazienza e lucidità.

Il roster del Vôlei Renata è quasi interamente brasiliano, con una sola eccezione che riporta alla memoria ricordi dolorosi per il volley italiano. In regia c’è Bruno Rezende, per tutti Bruninho, figlio del leggendario Bernardinho e protagonista di una lunga e vincente carriera anche in Serie A, soprattutto con Modena. Alle sue spalle agisce Cristiano Torelli, cambio affidabile e al secondo anno nel club di Campinas. Nel ruolo di opposto spicca Newton Fernandes, arrivato in estate dal Blumenau, mentre dalla panchina può entrare Bruno Lima, unico straniero del roster e nome che evoca immediatamente i quarti di finale olimpici di Tokyo 2021. In banda, l’esperienza di Mauricio Borges si intreccia con la freschezza di Adriano Xavier, bandiera del club, mentre al centro Matheus Bispo e Judson Nunes garantiscono presenza fisica e solidità. A chiudere il cerchio, la sicurezza del libero Lukinha, veterano con trascorsi europei.

