LIVE Perugia-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: in palio la qualificazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del terzo e ultimo match del girone della Sir Safety Perugia nell’edizione corrente del Mondiale per club maschile, sfida che la squadra capitana da Simone Giannelli affronterà contro i brasiliani, padroni di casa, del Sada Cruzeiro. La partita sarà davvero importante per ambedue squadre per quella che è la qualificazione al turno successivo del torneo, le semifinali.

La squadra di Angelo Lorenzetti, dopo aver battuto agilmente, per 3-0, i libici del Swehly, hanno affrontato un match ostico contro l’Osaka Bluteon, vinto comunque 3-2. I giapponesi si sono dimostrati dei degni rivali degli italiani, costretti a chiudere al quinto e ultimo set con il parziale assurdo di 23-21.

Il Cruzeiro, invece, arriva alla sfida contro Perugia dopo la sconfitta con l’appena citato Osaka per 3-0 e la vittoria per 3-0 contro lo Swehly: la situazione dei brasiliani obbliga la squadra di Wallace a vincere, e in maniera netta evitando quinti il quinto set che di fatto, anche in caso di successo, qualificherebbe gli italiani insieme ai giapponesi, considerando la scontata vittoria di Osaka sugli abbordabili libici.

Insomma, è ancora tutto da decidere, con il match tra Perugia e Sada Cruzeiro che inizierà alle 14.00. Non c’è un vero e proprio favorito, con la squadra allenata da Lorenzetti che potrebbe subire la stanchezza della maratona vinta contro Osaka, ma il destino è ancora tutto da decidere. Segui la partita, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta Live di OA Sport: buon divertimento a tutti!