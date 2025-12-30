LIVE Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale che promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Igor gorgonzola Novara e Vero Volley Milano, valido come quarto di finale di Coppa Italia. La partita, che si giocherà al PalaIgor di Novara grazie alla migliore posizione in classifica ottenuta dalla squadra piemontese, prenderà il via alle 20.00.

Chi vincerà questo incontro giocherà le semifinali, che quest’anno si terrano nel weekend del 24-25 gennaio, contro la vincente fra Conegliano e Bergamo. Con ogni probabilità chi uscirà vincente dalla sfida di staserà si troverà di fronte le Pantere di coach Santarelli, squadra campionessa in carica. Quest’anno però lo squadrone veneto non sembra essere invincibile come in passato. Nell’ultimo turno di campionato proprio Milano si è imposta su di loro con un netto 3-1.

Il match fra Novara e Milano si preannuncia il più equilibrato in questi quarti di finali. Le due squadra si trovano contro in virtù del quarto e quinto posto occupato rispettivamente alla fine del girone d’andata. Attualmente le due squadre si trovano in terza (Novara) e in quinta (Milano) posizione in classifica e sono divise da solamente due punti. La squadra piemontese potrà contare soprattutto su Tatiana Tolok, l’opposta russa è infatti in grandissima condizione. Con lei, nel sestetto piemontese, ci saranno anche le schiacciatrici Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio. A gestire l’attacco sarà, come sempre, la palleggiatrice campionesse olimpica e del mondo Carlotta Cambi.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Milano galvanizzata dopo la vittoria in campionato su Conegliano. A guidare l’attacco delle ospiti ci sarà ovviamente l’opposta della Nazionale Paola Egonu, ma le lombarde hanno molte frecce al proprio arco, Coach Lavarini potrà infatto contare anche sulle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio e le centrali Anna Danesi (capitana della Nazionale italiana) ed Hena Kurtagic.

Il quarto di finale fra Novara e Milano si preannuncia molto divertente e combattuto, sicuramente si vedrà una pallavolo di altissimo livello al PalaIgor. La partita avrà inizio alle 20.00, OA Sport vi propone la Diretta Live testuale della gara con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti! Buon divertimento a tutti!