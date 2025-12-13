LIVE Conegliano-Osasco, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: ostacolo brasiliano verso l’atto conclusivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco São Cristóvão Saúde. La Prosecco DOC Imoco Conegliano si presenta alla semifinale con la consapevolezza di chi ha imposto la propria legge fin dal primo pallone del torneo. Dall’altra parte della rete ci sarà l’Osasco São Cristóvão Saúde, avversaria che non ha bisogno di presentazioni e che, come dimostrato anche contro Scandicci, resta una delle realtà più temibili del panorama brasiliano. È una sfida che mette a confronto continuità contro esplosività, struttura contro talento puro, con un posto in finale mondiale come traguardo immediato.

Il cammino delle Pantere nella Pool B è stato lineare e dominante. Tre successi per 3-0, nessun set lasciato alle avversarie e una sensazione costante di controllo tecnico e mentale. Il punto più alto è arrivato contro il Dentil Praia Clube, travolto con parziali che raccontano meglio di ogni analisi la superiorità espressa in campo. Conegliano ha mostrato una pallavolo ordinata, veloce e profonda, sorretta dalla regia di Joanna Wołosz, capace di distribuire il gioco con naturalezza e di rendere tutte le attaccanti potenziali protagoniste. Muro-difesa, pressione dai nove metri e capacità di accelerare nei momenti chiave sono stati i tratti distintivi di un gruppo che ha saputo alzare il livello senza mai scoprirsi.

L’Osasco arriva invece alla semifinale dopo un percorso meno lineare ma ugualmente significativo. Il netto successo su Alianza Lima ha confermato la solidità di base della squadra di Luizomar de Moura, mentre la sfida con Scandicci ha evidenziato tanto il potenziale quanto i limiti del gruppo paulista. Per due set Osasco ha tenuto il passo delle toscane, affidandosi in modo quasi totale al braccio di Bianca Cugno, protagonista di una prestazione da 27 punti, capace di colpire con continuità da prima e seconda linea. Il calo nel terzo parziale, però, ha fatto emergere difficoltà nella tenuta della ricezione e una produzione offensiva discontinua dalle bande, nonostante i contributi di Caitie Baird e Larissa. Contro Conegliano servirà un salto di qualità evidente. Osasco dovrà aumentare l’efficienza nella fase break e limitare gli errori gratuiti, perché l’Imoco è una squadra che raramente concede seconde chance. Le risorse non mancano: la creatività in palleggio di Jenna Gray, l’esperienza centrale di Mayhara e la fisicità di Valquíria Dullius, oltre alla guida difensiva di Camila Brait, riferimento mondiale nel ruolo di libero. Tuttavia, il peso dell’attacco ricadrà ancora una volta su Cugno, chiamata a trovare continuità con il supporto delle bande Baird, Maiara Basso, Cipriano e della giovane Danielski.

Dall’altra parte, Conegliano si presenta con una rosa profonda e collaudata, costruita per reggere partite di altissima tensione. Haak, Zhu, Gabi, Plummer e Cook garantiscono soluzioni offensive di primissimo livello, mentre al centro Lubian e Fahr rappresentano un pacchetto di qualità e fisicità difficilmente arginabile. Il Mondiale ha confermato anche la solidità della ricezione e la maturità mentale del gruppo di Daniele Santarelli, capace di gestire i momenti delicati senza perdere identità. La semifinale sarà anche uno scontro di filosofie: da una parte il gioco rapido, collettivo e strutturato delle Pantere, dall’altra la pallavolo più verticale e istintiva di Osasco, capace di accendersi con serie aggressive al servizio. Conegliano parte con i favori del pronostico, ma dovrà mantenere concentrazione e disciplina, perché le brasiliane hanno dimostrato di poter reggere ritmi elevati e di saper colpire con improvvise fiammate.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco São Cristóvão Saúde, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!