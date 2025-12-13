LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel sogna la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Hochfilzen (AUT) che vede Tommaso Giacomel scattare davanti a tutti e giocarsi un podio back to back dopo la vittoria di forza nella sprint di ieri.

Il trentino si è forgiato di una vittoria su nevi che storicamente avevano sorriso all’Italia del Biathlon, anche se erano state le donne ad imporsi in passato in prove a squadre. Giacomel proverà a bissare il successo e anche ad attaccare il pettorale giallo, che dista pochissimi punti e che significherebbe molto per il Biathlon italiano. Gli avversari sono Samuelsson e Botn principalmente, che si giocano un posto nel podio assieme al ragazzo di Imer.

Sono tanti i candidati al podio, visto che i primi 14 partono appena a 50″ da Giacomel. In seconda posizione e praticamente insieme all’azzurro troviamo Eric Perrot, che si trascinerà dietro Horn e Johan Olav Botn, rivelazione norvegese della stagione. Poi Ponsiluoma e Laegreid, Wright e Christiansen prima di trovare Samuelsson e Fillon Maillet. Lukas Hofer scattera col 28° pettorale con un distacco di 1’30”. Braunhofer e Bionaz proveranno a forzare un ingresso, possibile, in zona punti (top 40).

l'inseguimento maschile che andrà in scena a partire dalle ore 12:00.