LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve risalire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissima prova inseguimento maschile da Annecy Le Grand Bornand (FRA), che propone uno schema tutt’altro che scontato.

Come ogni volta che indossa sci e carabina, il trentino parte per vincere. Oggi, non sarà la più semplice delle imprese visto che parte con un minuto a 12” sul groppone. A scattare davanti a tutti sarà Christiansen, ieri abile a tornare alla vittoria e a liquidare nell’ultimo giro Dale, che precede Jacquelin. Distacchi minimi visto che i primi 10 partono in 26”. Tuttavia, i big sono ben piazzati e la rimonta per l’azzurro potrebbe non essere elementare.

il leader della Generale Botn scatterà infatti in quarta posizione, e sostanzialmente insieme ai primi 3 dellordine della partenza. Perrot parte a 14” dalla testa mentre Samuelsson sarà pochi metri davanti. Per l’Italia presente anche Lukas Hofer, che parte con 59” di ritardo dalla testa ed é il primo azzurro a prendere il via oggi. Insomma, gli azzurri partono con tutte le carte in regola per concludere una gara di peso!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’attesissima prova inseguimento maschile da 12.5 chilometri da Annecy Le Grand Bornand (FRA) che prenderà il via alle ore 14:45! Non mancate!