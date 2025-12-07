LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oestersund, gara che chiuderà la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Nella località svedese parte la caccia alla finlandese Suvi Minkkinen, autrice di una splendida sprint coronata da una meritata vittoria frutto di un percorso netto al poligono. La scandinava partirà con un buon vantaggio, ma non potrà cullarsi su di esso.

Minkkinen potrà fregiarsi anche del pettorale giallo, strappato per una manciata di punti all’azzurra Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina scatterà per 17esima con un gap di un minuto e 2 secondi. Un paio di secondi d’anticipo per Lisa Vittozzi, che nella sprint ha collezionato il 15° posto. Per le due punte azzurre sarà necessario infilare il 10 su 10 a terra per poi attaccare le posizioni che contano. Saranno della partita anche Samuela Comola (pettorale n.22), Michela Carrara (54) ed Hannah Auchentaller (56).

Alle spalle della vincitrice della sprint scatteranno la svedese Anna Magnusson (+16 secondi), la francese Oceane Michelon (+20) e l’austriaca Lisa Theresa Hauser (+29). Dal quinto posto della svedese Elvira Oeberg al diciassettesimo di Wierer ballano appena 17 secondi, per questo motivo le italiane, che hanno dimostrato un gran passo sugli sci, partiranno con velleità di rimonta sperando di cancellare la piccola battuta ‘arresto patita nella sprint.

L'inseguimento femminile di Oestersund inizierà alle 13.15.