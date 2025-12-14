LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer si gioca il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Dopo il buon quarto posto colto nella sprint Dorothea Wierer cercherà di salire sul podio in una gara che le ha spesso riservato soddisfazioni. Pene però l’incognita delle condizioni fisiche dell’altoatesina, che ieri ha alzato bandiera bianca prima della staffetta.

La francese Lou Jeanmonnot aprirà le danze partendo dalla prima posizione dopo la vittoria colta nella sprint. La transalpina scatterà con 15 secondi di margine sulla norvegese Maren Kirkeeide e 16 sulla svedese Anna Magnusson, leader della classifica di Coppa del Mondo. Wierer partirà invece con 28 secondi di ritardo sulla francese, ed una dozzina da recuperare sulla zona podio. Alle spalle dell’azzurra spazio alla transalpina Camille Bened ed alla svizzera Amy Baserga.

14 le atlete racchiuse in un minuto, con Lisa Vittozzi che paga esattamente 60 secondi a Jeanmonnot. L’italiana è parsa in ottima forma nella staffetta, pur gareggiando in una quarta frazione con l’Italia che ormai non aveva più nulla da dire. Completano la pattuglia azzurra Samuela Comola (39esima ad un minuto e 40), e Rebecca Passler (52esima ad un minuto e 57). Tra le big proveranno a rimontare le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg, rispettivamente undicesima e ventinovesima con un distacco di 46 secondi ed un minuto e 21 secondi.

L’inseguimento femminile di Hochfilzen inizierà alle 14.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!