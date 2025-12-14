Atletica

LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti per confermarsi regina degli sterrati

Christian Luca Di Benedetto

Pubblicato

6 minuti fa

il

Nadia Battocletti / lapresse

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti.

Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra.

La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri, fino all’argento olimpico di Parigi. Oggi, però, il focus è tutto qui, dove sarà chiamata a confermarsi campionessa dopo il successo dello scorso anno.

La concorrenza non manca e il percorso promette battaglia. Le principali rivali rispondono ai nomi dell’olandese Diane Van Es e della britannica Megan Keith, entrambe già sul podio agli Europei di Roma 2024 nei 10.000 metri. Attenzione anche al blocco belga con Jana Van Lent e Chloé Herbiet, campionessa europea nella mezza maratona, senza dimenticare la portoghese Mariana Machado, sostenuta dal pubblico di casa, e la svedese Sarah Lahti.

La giornata non ruota però soltanto attorno a Battocletti. L’Italia si presenta al via con diversi nomi di peso: dal primatista nazionale di maratona Yohanes Chiappinelli a Osama Zoghlami, passando per Pietro Arese, reduce dal record nei 1500 metri, fino a Gaia Sabatini. Presente anche Marta Zenoni, che detiene i primati italiani dei 1500 indoor e del miglio.

Italiani in gara

Uomini

  • Luca Alfieri
  • Yassin Bouih
  • Yohanes Chiappinelli
  • Abderrazzak Gasmi
  • Giovanni Gatti
  • Osama Zhoglami

Donne

  • Nadia Battocletti
  • Valentina Gemetto
  • Micol Majori
  • Elisa Palmero
  • Nicole Svetlana Reina
  • Federica Zanne

Staffetta mista

  • Pietro Arese
  • Sebastiano Parolini
  • Gaia Sabbatini
  • Marta Zenoni

Uomini Under 23

  • Matteo Bardea
  • Nicolò Cornali
  • Amorin Gerbeti
  • Konjoneh Maggi
  • Mattia Marazzoli
  • Francesco Ropelato

Donne Under 23

  • Lucia Arnoldo
  • Carolina Fraquelli
  • Chiara Munaretto
  • Elena Ribigini
  • Laura Ribigini
  • Greta Settino

Uomini Under 20

  • Giacomo Bellillo
  • Vittore Simone Borromini
  • Federico Giardiello
  • Enrico Ricci
  • Alessandro Santangelo
  • Luigi Alessio Turrin

Donne Under 20

  • Olivia Alessandrini
  • Licia Ferrari
  • Sofia Ferrari
  • Martina Ghisalberti
  • Mimosa Miari Fulcis
  • Sofia Sidenius

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE degli Europei di cross 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Orari: 10:30 U20 Donne (4450 m), 11:00 U20 Uomini (4450 m), 11:26 U23 Donne (5960 m), 12:00 U23 Uomini (5960 m), 12:30 Mixed Relay (1300 m; 1510 m; 1510 m; 1640 m), 13:00 Senior Donne (7470 m), 13:41 Senior Uomini (7470 m). Buon divertimento!

