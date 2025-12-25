La Superlega non si ferma: 12ª giornata con Civitanova-Piacenza e Monza-Trento

La Superlega non si concede pause e, nel cuore delle festività natalizie, propone una 12ª giornata interamente concentrata venerdì 26 dicembre 2025, un turno che arriva in un momento chiave della stagione e che mette in palio punti pesantissimi sia nella corsa alle prime posizioni sia nella lotta per evitare i bassifondi della classifica. È un turno “di confine”, nel quale si cominciano a intravedere gerarchie più stabili, ma dove ogni risultato può ancora spostare equilibri e prospettive.

La classifica parla chiaro: Trentino e Perugia guidano il campionato appaiate in vetta con 29 punti, seguite a brevissima distanza da Verona, che ha confermato una crescita costante, e da Modena, tornata a pieno regime dopo un avvio più altalenante. Alle loro spalle, Piacenza e Civitanova inseguono con l’obiettivo di consolidare una posizione playoff che resta tutt’altro che scontata. In coda, invece, la situazione è già delicata per Grottazzolina, ancora a secco di vittorie, mentre Cisterna e Cuneo sono chiamate a una reazione immediata per non scivolare troppo indietro.

Il programma del 26 dicembre si apre alle 16.00 con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, una delle sfide di maggior richiamo della giornata. Civitanova arriva da un successo netto sul campo di Cuneo che ha restituito solidità e fiducia a una squadra capace di alternare momenti di grande pallavolo ad altri di flessione. Piacenza, dal canto suo, ha appena incassato una sconfitta al tie-break contro Verona, una gara combattutissima che ha però evidenziato qualche difficoltà nella gestione dei finali di set. È un confronto diretto che vale tantissimo per la zona alta della classifica e che promette spettacolo, ritmo e grande intensità sin dai primi scambi.

Alle 17.00 occhi puntati su Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina. Verona è una delle squadre più continue del campionato e arriva dal colpo esterno di Piacenza che ne ha certificato ambizioni e maturità. Grottazzolina, invece, continua a inseguire il primo sorriso stagionale e si trova davanti a un impegno durissimo, contro una squadra che spinge molto al servizio e che sa mettere pressione costante. Per i marchigiani l’obiettivo è provare a restare agganciati al match il più a lungo possibile, trasformando ogni set in un’occasione per crescere.

Sempre alle 18.00 si giocano tre partite fondamentali. A Milano, Allianz Milano – Sonepar Padova è uno snodo importante per entrambe. Milano arriva dalla vittoria netta sul campo di Grottazzolina, un risultato che ha dato continuità a una stagione fatta di buoni picchi ma anche di qualche stop inatteso. Padova, reduce dalla sconfitta contro Trentino, è chiamata a una prova di carattere per non perdere contatto con il gruppo che precede. È una partita che può sembrare “di seconda fascia”, ma che in realtà pesa moltissimo in ottica playoff e salvezza.

A Cisterna di Latina va in scena Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia, con Perugia che arriva all’appuntamento nel pieno dell’entusiasmo per il titolo mondiale appena conquistato. Un successo che ha ulteriormente rafforzato le certezze di una squadra già solidissima e che ora deve dimostrare di saper gestire energie fisiche e mentali nel rientro in campionato. Cisterna, reduce da una serie di sconfitte, è chiamata a un’impresa per muovere una classifica che comincia a farsi preoccupante, ma potrà contare sul fattore campo e sulla voglia di riscatto.

A Monza, infine, Vero Volley Monza – Itas Trentino propone un confronto affascinante. Trentino arriva dal successo autoritario su Padova e continua a mostrare un livello di gioco altissimo, soprattutto in fase di cambio palla e muro-difesa. Monza, invece, è reduce dallo stop contro Perugia e alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto. Per i brianzoli è una prova di maturità contro una delle due squadre più complete del campionato.

In serata, alle 20.30, chiude il programma Valsa Group Modena – MA Acqua S. Bernardo Cuneo. Modena arriva dalla vittoria convincente su Cisterna, una gara gestita con ordine e continuità, mentre Cuneo continua a inseguire punti preziosi per rimettersi in carreggiata dopo una serie di risultati negativi. È una partita che, almeno sulla carta, pende dalla parte dei padroni di casa, ma che per Cuneo rappresenta una delle ultime occasioni per dare un segnale forte al campionato.