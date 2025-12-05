La Coppa del Mondo di ciclocross sbarca in Italia. A Terralba nutrita pattuglia azzurra al via

La Coppa del Mondo di ciclocross prosegue senza soste il suo cammino e per la terza tappa sbarca in Italia. Sarà infatti Terralba, in Sardegna, ad ospitare nella giornata di domenica le gare dedicate alla categoria élite femminile ed élite maschile. Numerosi i nomi di prestigio presenti, garanzia che le emozioni non mancheranno.

In campo maschile la posta in palio diventa ancor più allettante perché l’assoluto protagonista delle prime due tappe, il belga Thibau Nys, sarà assente e concederà così una preziosa occasione ai suoi rivali per accorciare le distanze in classifica generale. Da verificare se il connazionale Laurens Sweeck e gli olandesi Lars Van der Haar e Joris Nieuwenhuis riusciranno ad approfittarne per accorciare le distanze dalla vetta. Attesi al primo sussulto anche il vincitore dello scorso anno Michael Vanthourenhout e il campione europeo in carica Toon Aerts.

Nella gara femminile rientreranno l’olandese Lucinda Brand e l’italiana Sara Casasola, prime due classificate nella gara di esordio a Tabor. La neerlandese Van Alphen, dominatrice incontrastata della scorsa settimana, è pronta però a dare battaglia per andare alla ricerca della seconda affermazione stagionale.

L’assenza delle gare delle varie categorie giovanili concede al CT Daniele Pontoni di poter schierare una nutrita pattuglia di atleti con diversi giovani prospetti che si testeranno nella categoria senior. Al via Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Antonio Folcarelli, Filippo Agostinacchio, Tommaso Ferri, Lorenzo De Longhi, Alan Zanolini, Nicola Parenti, Filippo Cecchi, Pietro Cao, Matteo Valentini e Marco Bramati.

Nella gara femminile, oltre a Sara Casasola, saranno al via Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi, Giorgia Pellizotti, Lucia Bramati, Elisa Ferri, Elisa Bianchi, Nicole Azzetti, Sara Peruta, Ilaria Tambosco, Giorgia Secchi ed Emma Franceschini.