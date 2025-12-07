Judo, Pedrotti si ferma ai piedi del podio nel Grand Slam di Tokyo. Bene anche Tavano e Accogli

Si chiude senza podi ma con diversi piazzamenti di rilievo per l’Italia anche la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Tokyo 2025, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Il prestigioso evento di fine anno ha visto il dominio incontrastato della corazzata giapponese, che ha chiuso il weekend con un bottino di 11 vittorie e 37 atleti posizionati nella top3 su 14 categorie di peso.

Il miglior risultato azzurro del day-2 è arrivato nei -70 kg con il quinto posto di una brillante Irene Pedrotti, che ha battuto due avversarie di alto livello come la portoghese Barbara Timo (yuko al Golden Score) e la svedese Ida Eriksson (waza-ari) cedendo solamente alla padrona di casa Shiho Tanaka e alla spagnola Ai Tsunoda Roustant dopo un lungo Golden Score nella finalina. Appuntamento rimandato con il primo podio Slam per la 25enne italiana, che era reduce da due terzi posti consecutivi nei Grand Prix di Lima e Zagabria.

Prestazione positiva anche per Valerio Accogli (66 kg) e Asya Tavano (+78 kg), che si sono dovuti accontentare della settima piazza fermandosi nei recuperi dopo aver perso ai quarti di finale con atleti nipponici. Da segnalare infine l’eliminazione al secondo turno di Vincenzo Pelligra nei -81 kg e del rientrante (dopo quasi due anni di calvario) Fabio Basile nei -73 kg.

“Anche oggi tre bei piazzamenti dei nostri azzurri: quinto posto per Irene e settimo per Valerio e Asya che si sono espressi al massimo delle loro possibilità. Per Irene il podio è stato veramente vicino, infatti stava dominando l’incontro per il terzo posto e forse è stata tradita dalla troppa generosità. Valerio ha perso nei quarti da Takeoka che oggi è stato superiore anche ad Abe, poi nei recuperi non è riuscito a venire a capo del coreano che lo ha imbrigliato tatticamente.

Asya è stata fermata da due atlete giapponesi sempre nella fase a terra ma a questi livelli lei è sempre presente. Una menzione particolare per Fabio Basile, il nostro Campione Olimpico, che a quasi due anni di distanza e dopo una difficile operazione è tornato a gareggiare dimostrando sempre, regolamento a parte, di saper stare sul tatami e soprattutto di salirci con l’obiettivo di proiettare“, il commento del direttore tecnico Raffaele Toniolo.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Tokyo 2025 di judo.

-70 kg F

1 Tanaka (Jpn)

2 Taimazova (Rus)

3 Sobierajska (Pol) e Tsunoda Roustant (Esp)

-78 kg F

1 Ikeda (Jpn)

2 Sampaio (Por)

3 Umeki (Jpn) e Izumi (Jpn)

+78 kg F

1 Lee Hyeonji (Kor)

2 Kim Hayun (Kor)

3 Tomita (Jpn) e Dicko (Fra)

-60 kg M

1 Kondo (Jpn)

2 Nakamura (Jpn)

3 Nagayama (Jpn) e Harim Lee (Kor)

-66 kg M

1 Abe (Jpn)

2 Kentoku (Jpn)

3 Hattori (Jpn) e Takeoka (Jpn)

-73 kg M

1 Tanaka (Jpn)

2 Kihara (Jpn)

3 Uchimura (Jpn) e Odgerel (Mgl)

-81 kg M

1 Oino (Jpn)

2 Fujiwara (Jpn)

3 Arbuzov (Rus) e Hojo (Jpn)