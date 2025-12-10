Judo, i migliori italiani nel ranking mondiale a fine 2025: Bellandi sul podio, altri cinque azzurri in top10

Con il Grand Slam di Tokyo è andata ufficialmente in archivio la stagione 2025 del World Tour di judo, che ha avuto come appuntamento clou il Campionato Mondiale di Budapest andato in scena a metà giugno. L’Italia ha recitato un ruolo da protagonista nella prima annata del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, festeggiando soprattutto i due titoli iridati di Assunta Scutto e Alice Bellandi.

La crescita del movimento azzurro di alto livello è sotto gli occhi di tutti e si riflette anche nell’IJF World Ranking List, graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti dai vari atleti nell’ultimo biennio. Bellandi, in qualità di campionessa olimpica e mondiale, è la migliore della truppa italiana con il suo terzo posto nella categoria di peso -78 kg alle spalle della portoghese Patricia Sampaio e della tedesca Anna Monta Olek.

Il Bel Paese naviga nei piani alti della classifica anche con Scutto, quinta nella -48 kg grazie all’oro mondiale di Budapest, e con altre tre donne che stazionano nella top10 del ranking: Odette Giuffrida (nona nei -52 kg), Giorgia Stangherlin (nona nei -70 kg) e Asya Tavano (decima nei +78 kg). L’unico rappresentante azzurro del settore maschile presenta tra i migliori dieci al mondo è invece Manuel Lombardo, 10° nei -73 kg.

La compattezza e la profondità di questa Nazionale è testimoniata poi dai seguenti atleti inseriti nella top20 della graduatoria internazionale: Irene Pedrotti (11ma nei -70 kg), Antonio Esposito (11° nei -81 kg), Gennaro Pirelli (13° nei -100 kg), Christian Parlati (15° nei -90 kg), Elios Manzi (16° nei -66 kg) e Giovanni Esposito (19° nei -73 kg).