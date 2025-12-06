Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2025: Verstappen davanti alle McLaren, 5° Leclerc, Antonelli fuori in Q2, flop Hamilton

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 7 dicembre, che deciderà chi sarà il Campione del Mondo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi, stampando un pregevole 1:22.207 grazie all’eccellente scia del compagno di squadra Yuki Tsunoda. Il quattro volte Campione del Mondo scatterà al palo e proverà a vincere per cercare di conquistare il titolo iridato, ma dovrà sperare che Lando Norris finisca fuori dal podio. Il britannico gli scatterà accanto al volante della McLaren, secondo con un ritardo di 201 millesimi dalla Red Bull guidata dall’olandese.

Il terzo incomodo è Oscar Piastri, che con l’altra McLaren si è dovuta accontentare della terza posizione davanti alla Mercedes di George Russell. Charles Leclerc si è difeso come meglio poteva al volante della Ferrari e ha strappato una preziosa quinta posizione: partirà in terza fila, a precedere la Aston Martin dell’eterno Fernando Alonso, poi ci saranno la Kick Sauber di Gabriel Bortoleto e la Haas di Esteban Ocon.

Kimi Antonelli è stato eliminato nel serratissimo Q2: l’alfiere della Mercedes ha chiuso a 0.350 dal compagno di scuderia George Russell (primo della sessione) e a 46 millesimi da Yuki Tsunoda, ultimo degli ammessi al turno decisivo delle qualifiche. Giornata sfortunata per il pilota italiano, che sarà chiamato a rimontare dalla quattordicesima piazzola (settima fila accanto alla Aston Martin di Lance Stroll) e che sarà peraltro davanti a Lewis Hamilton.

Il sette volte Campione del Mondo prosegue nel proprio momento di grande difficoltà al volante della Ferrari e viene escluso addirittura nel Q3. Il britannico inseguirà una difficile risalita dalla sedicesima posizione, affiancato in ottava fila dalla Williams di Alexander Albon. Dietro ci saranno soltanto la Kick Sauber di Nico Hulkenberg e le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. Di seguito la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025 e i risultati delle qualifiche dell’ultima tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

8. Esteban Ocon (Haas)

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10: Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2025

Q3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.207 6

2 Lando Norris McLaren +0.201 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.230 6

4 George Russell Mercedes +0.438 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.523 6

6 Fernando Alonso Aston Martin +0.695 6

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.697 7

8 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.706 6

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.865 6

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing – – 6

Q2

1 George Russell Mercedes 1:22.730 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.022 4

3 Lando Norris McLaren +0.074 4

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.131 4

5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.144 5

6 Charles Leclerc Ferrari +0.218 4

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.267 4

8 Oscar Piastri McLaren +0.291 4

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.293 4

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.304 4

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.311 4

12 Carlos Sainz Williams +0.312 4

13 Liam Lawson Racing Bulls +0.347 5

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.350 4

15 Lance Stroll Aston Martin +0.367 4

Q1

1 Oscar Piastri McLaren 1:22.605 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.272 2

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.289 2

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.466 2

5 Charles Leclerc Ferrari+0.558 2

6 Lando Norris McLaren +0.573 2

7 Carlos Sainz Williams +0.582 2

8 George Russell Mercedes +0.642 2

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.649 2

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.660 3

11 Lance Stroll Aston Martin +0.711 2

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.729 2

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.768 2

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.769 3

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.781 2

16 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 3

17 Alexander Albon Williams +0.811 2

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.845 3

19 Pierre Gasly Alpine +0.863 3

20 Franco Colapinto Alpine +1.285 3