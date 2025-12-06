F1, risultati e classifica FP3 GP Abu Dhabi 2025: Russell sorprende Norris, incidente per Hamilton

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della Mercedes ha stampato un convincente 1:23.334 in chiusura di sessione e ha preceduto per appena quattro millesimi il britannico Lando Norris, capace di dettare legge nei due turni precedenti.

L’alfiere della McLaren ha distacco di 120 millesimi l’olandese Max Verstappen, terzo al volante della Red Bull con un ritardo di 0.124 dalla vetta: la lotta per la conquista del titolo iridato sta per entrare nel vivo, mentre il terzo contendente Oscar Piastri è quinto con un ritardo di 0.259. Eccellente quarta piazza per la Aston Martin di Fernando Alonso, sesto Esteban Ocon con la Haas a precedere il compagno di squadra Oliver Bearman.

Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione con la Ferrari, accusando un distacco di 0.341 da Russell, appena davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli (nono a 0.373). Lewis Hamilton è andato a sbattere contro il muro e si è fermato in 18ma piazza a 1.136. Di seguito la classifica delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi.

CLASSIFICA FP3 GP ABU DHABI F1 2025

1 George Russell Mercedes 1:23.334 3

2 Lando Norris McLaren +0.004 3

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.124 3

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.251 5

5 Oscar Piastri McLaren +0.259 4

6 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.271 6

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.275 4

8 Charles Leclerc Ferrari +0.341 6

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.373 5

10 Alexander Albon Williams +0.388 3

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.457 5

12 Carlos Sainz Williams +0.477 4

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.536 6

14 Lance Stroll Aston Martin +0.561 6

15 Liam Lawson Racing Bulls +0.613 4

16 Isack Hadjar Racing Bulls +0.645 3

17 Pierre Gasly Alpine +0.738 4

18 Lewis Hamilton Ferrari +1.136 3

19 Franco Colapinto Alpine +1.167 4

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.359 3