Formula 1
F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025: duello Norris-Verstappen, Leclerc li tallona!
Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:24.485 e ha preceduto di otto millesimi l’olandese Max Verstappen al volante della Red Bull. Il duello finale per la conquista del titolo iridato è incominciato, non era in pista l’altro contendente Oscar Piastri perché ha lasciato per l’occasione il sedile a Patricio O’Ward.
Ottima prestazione di Charles Leclerc con la Ferrari, che ha chiuso in terza posizione con un distacco di sedici millesimi dalla vetta. A seguire un convincente Kimi Antonelli con la Mercedes (quarto a 0.123), poi la Kick Sauber di Nico Hulkenberg e la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton ha lasciato la Ferrari per questa sessione, il suo posto è stato preso da Arthur Leclerc (sedicesimo a 0.875). Di seguito la classifica e i tempi delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi.
CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:24.485 5
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008 4
3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 5
4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 5
5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144 5
6 George Russell Mercedes +0.248 4
7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257 5
8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274 3
9 Carlos Sainz Williams +0.286 5
10 Franco Colapinto Alpine +0.370 4
11 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +0.449 5
12 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492 5
13 Paul Aron Alpine +0.719 5
14 Patricio O’Ward McLaren +0.761 5
15 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.771 3
16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 3
17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990 4
18 Luke Browning Williams +1.005 3
19 Jak Crawford Aston Martin +1.404 3
20 Cian Shields Aston Martin +1.947 3