F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per la sfida tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, tutti ancora in corsa per la conquista del titolo iridato.

Il britannico della McLaren è il favorito principale per la pole position e potrebbe avvicinarsi notevolmente al Mondiale, avendo a disposizione un margine di 12 punti sulla Red Bull di Verstappen e di 16 punti sull’altra MCL39 di Piastri in classifica generale. Vedremo se ci saranno degli inserimenti a sorpresa nelle posizioni di vertice, magari da parte delle Mercedes o di una Ferrari.

Le qualifiche della F1 ad Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali in chiaro ed in differita dalle ore 17.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2025

Sabato 6 dicembre

Ore 11.30 Prove libere 3 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15.00 Qualifiche ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche alle ore 17.25.