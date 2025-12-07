F1, George Russell: “Gara difficile ma siamo soddisfatti del secondo posto nel campionato costruttori”

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento dell’appassionante Mondiale F1. L’olandese ha conquistato l’ottavo successo della stagione, il quarto negli Emirati Arabi. Il quattro volte campione del mondo non è però riuscito, nonostante la vittoria, ad ipotecare il sogno del quinto titolo consecutivo.

Lando Norris ha infatti chiuso la gara al terzo posto (+16.572), conquistando il primo Mondiale alla settima stagione in F1. Per il britannico sono solo due i punti di vantaggio a fine stagione. La McLaren torna sul tetto del mondo a 17 anni dall’ultima volta (Lewis Hamilton). Completa il podio l’altra monoposto papaya guidata da Oscar Piastri (+12.594).

Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una gara molto competitiva. Quinta piazza per la Mercedes di George Russell, che trova la top 5 dopo una brutta partenza. Ai microfoni di F1 Tv, il britannico ha dichiarato: “È stata una gara molto difficile per noi stasera. Abbiamo faticato a trovare il ritmo per insidiare i piloti davanti a noi per tutto il Gran Premio. Ho avuto una brutta partenza e sono sceso in sesta posizione; sono riuscito a superare Alonso e a finire quinto, ma da quel momento in poi è stata una serata solitaria. Sapevamo che, in circostanze normali, probabilmente non avremmo avuto il ritmo per lottare per il podio, ma anche così è stato frustrante”.

“Sebbene la stagione non si sia conclusa come speravamo, possiamo essere soddisfatti del secondo posto nel Campionato Costruttori. Sono stati quattro anni impegnativi in ​​quest’era di effetto suolo per noi come squadra, e finire secondi era sicuramente il nostro obiettivo dalla fine della pausa estiva. Abbiamo raggiunto quell’obiettivo, ma in definitiva vogliamo di più, ed è su questo che ci concentreremo pienamente nel 2026, con il cambiamento delle regole antisismiche. Infine, voglio congratularmi con Lando (Norris) per essere diventato Campione del Mondo. Abbiamo corso insieme per così tanto tempo e lui merita ampiamente il titolo. Spero che potremo sfidarci in pista l’anno prossimo per la corona del 2026!”, ha poi concluso Russell.