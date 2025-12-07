Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 7 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena la sesta e ultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-6 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 4 argenti e 2 bronzi) e ci sono possibilità per aggiornare.

Nelle batterie mattutine fari puntati su Alberto Razzetti nei 400 misti e sulle due staffette 4×50 miste (uomini e donne) in cui il Bel Paese ha ottime possibilità per andare a medaglia nella sessione serale. Nelle finali, poi, tante presenze per la compagine tricolore.

Sara Curtis, bronzo ieri nei 100 sl, si dividerà tra 50 dorso e 50 stile libero, mentre Francesco Lazzari e Lorenzo Mora daranno tutto nei 50 metri dello stile a pancia in su. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi puntano alla top-3 nella finale dei 50 rana, lo stesso ragionamento vale per Leonardo Deplano nei 50 stile libero, Razzetti nei 200 farfalla e Simona Quadarella nei 1500 stile libero.

L’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), prevista quest’oggi (domenica 7 dicembre), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI

DOMENICA 7 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

Ore 10:00 400 misti donne

Ore 10:20 400 misti uomini

Ore 10:45 4×50 misti donne

Ore 10:54 4×50 misti uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

Ore 19:00 50 dorso donne – finale

Ore 19:05 50 dorso uomini – finale

Ore 19:10 50 rana donne – finale

Ore 19:15 50 rana uomini – finale

Ore 19:30 50 stile libero donne – finale

Ore 19:35 50 stile libero uomini – finale

Ore 19:50 200 farfalla donne – finale

Ore 19:57 200 farfalla uomini – finale

Ore 20:14 1500 stile libero donne – finale

Ore 20:34 400 misti donne – finale

Ore 20:43 400 misti uomini – finale

Ore 21:07 4×50 misti donne – finale

Ore 21:11 4×50 misti uomini – finale

AZZURRI IN GARA

DOMENICA 7 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

Ore 10:00 400 misti donne – Nessuna italiana iscritta

Ore 10:20 400 misti uomini – Alberto Razzetti, Christian Mantegazza

Ore 10:45 4×50 misti donne – Italia

Ore 10:54 4×50 misti uomini – Italia

Finali e semifinali – Ore 19:00

Ore 19:00 50 dorso donne – finale – Sara Curtis

Ore 19:05 50 dorso uomini – finale – Francesco Lazzari, Lorenzo Mora

Ore 19:10 50 rana donne – finale – Nessuna italiana presente

Ore 19:15 50 rana uomini – finale – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

Ore 19:30 50 stile libero donne – finale – Sara Curtis, Silvia Di Pietro

Ore 19:35 50 stile libero uomini – finale – Leonardo Deplano

Ore 19:50 200 farfalla donne – finale – Anita Gastaldi, Paola Borrelli

Ore 19:57 200 farfalla uomini – finale – Alberto Razzetti

Ore 20:14 1500 stile libero donne – finale – Simona Quadarella

Ore 20:34 400 misti donne – finale – Nessuna italiana presente

Ore 20:43 400 misti uomini – finale

Ore 21:07 4×50 misti donne – finale

Ore 21:11 4×50 misti uomini – finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport