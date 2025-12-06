Nuoto
Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 6 dicembre, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-5 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 3 argenti e 1 bronzo) e ci sono possibilità per aggiornare.
Nelle batterie fari puntati su Sara Curtis. La velocista piemontese risulta iscritta nelle heat dei 50 dorso e dei 50 stile libero e potrebbe anche decidere di non disputare la prima delle due specialità, visto il programma fitto di gare che la attende nella sessione serale. Curtis, infatti, è finalista con ambizioni nei 100 sl. 50 sl in cui sarà interessante capire anche cosa farà Silvia Di Pietro, strepitosa in apertura di frazione nella 4×50 sl donne col record italiano.
Grande interesse su quello che potranno fare gli azzurri nei 50 rana. Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica in vasca lunga, cercherà di ribadire il concetto in questa sede. Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti e Gabriele Mancini vorranno essere parte dei giochi. Ci saranno le heat dei 1500 stile libero con Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Federico Burdisso impegnati nei 200 farfalla, al pari di Anita Gastaldi e di Paola Borrelli nella medesima prova al femminile, mentre nei 50 stile libero maschili Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Manuel Frigo comporranno il quartetto al via. In serata, grande attenzione alle finali dei 100 sl maschili con Carlos D’Ambrosio e dei 200 misti con Razzetti e Gastaldi.
La penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 10.35 alle 12.00 per le batterie e secondo la programmazione completa per le semifinali e le finali; in streaming su RaiPlay Sport 1 per le batterie, RaiPlay per semifinali-finali e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.
EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI
SABATO 6 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
Ore 10:00 50 dorso donne
Ore 10:11 50 dorso uomini
Ore 10:24 50 rana donne
Ore 10:37 50 rana uomini
Ore 10:53 50 stile libero donne
Ore 11:06 50 stile libero uomini
Ore 11:23 200 farfalla donne
Ore 11:31 200 farfalla uomini
Ore 11:47 1500 stile libero donne
Finali e semifinali – Ore 19:00
Ore 19:00 50 stile libero donne – semifinali
Ore 19:07 50 stile libero uomini – semifinali
Ore 19:14 200 misti donne – finale
Ore 19:21 200 misti uomini – finale
Ore 19:28 800 stile libero uomini – finale
Ore 19:41 200 farfalla donne – semifinali
Ore 19:51 200 farfalla uomini – semifinali
Ore 20:06 50 dorso donne – semifinali
Ore 20:13 50 dorso uomini – semifinali
Ore 20:20 50 rana donne – semifinali
Ore 20:27 50 rana uomini – semifinali
Ore 20:44 100 stile libero donne – finale
Ore 20:50 100 stile libero uomini – finale
AZZURRI IN GARA
SABATO 6 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
Ore 10:00 50 dorso donne – Sara Curtis
Ore 10:11 50 dorso uomini – Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Simone Stefanì, Christian Bacico
Ore 10:24 50 rana donne – Irene Burato
Ore 10:37 50 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini
Ore 10:53 50 stile libero donne – Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler
Ore 11:06 50 stile libero uomini – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti, Manuel Frigo
Ore 11:23 200 farfalla donne – Anita Gastaldi, Paola Borrelli
Ore 11:31 200 farfalla uomini – Alberto Razzetti, Federico Burdisso
Ore 11:47 1500 stile libero donne – Simona Quadarella
Finali e semifinali – Ore 19:00
Ore 19:00 50 stile libero donne – semifinali
Ore 19:07 50 stile libero uomini – semifinali
Ore 19:14 200 misti donne – finale – Anita Gastaldi
Ore 19:21 200 misti uomini – finale – Alberto Razzetti
Ore 19:28 800 stile libero uomini – finale
Ore 19:41 200 farfalla donne – semifinali
Ore 19:51 200 farfalla uomini – semifinali
Ore 20:06 50 dorso donne – semifinali
Ore 20:13 50 dorso uomini – semifinali
Ore 20:20 50 rana donne – semifinali
Ore 20:27 50 rana uomini – semifinali
Ore 20:44 100 stile libero donne – finale – Sara Curtis
Ore 20:50 100 stile libero uomini – finale – Carlos D’Ambrosio
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 10:35 alle 12:00; programmazione completa semifinali-finali)
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (batterie), RaiPlay (semifinali-finali), Eurovision Sport (programmazione completa)
Diretta testuale: OA Sport