Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 6 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-5 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 3 argenti e 1 bronzo) e ci sono possibilità per aggiornare.

Nelle batterie fari puntati su Sara Curtis. La velocista piemontese risulta iscritta nelle heat dei 50 dorso e dei 50 stile libero e potrebbe anche decidere di non disputare la prima delle due specialità, visto il programma fitto di gare che la attende nella sessione serale. Curtis, infatti, è finalista con ambizioni nei 100 sl. 50 sl in cui sarà interessante capire anche cosa farà Silvia Di Pietro, strepitosa in apertura di frazione nella 4×50 sl donne col record italiano.

Grande interesse su quello che potranno fare gli azzurri nei 50 rana. Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica in vasca lunga, cercherà di ribadire il concetto in questa sede. Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti e Gabriele Mancini vorranno essere parte dei giochi. Ci saranno le heat dei 1500 stile libero con Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Federico Burdisso impegnati nei 200 farfalla, al pari di Anita Gastaldi e di Paola Borrelli nella medesima prova al femminile, mentre nei 50 stile libero maschili Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Manuel Frigo comporranno il quartetto al via. In serata, grande attenzione alle finali dei 100 sl maschili con Carlos D’Ambrosio e dei 200 misti con Razzetti e Gastaldi.

La penultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 10.35 alle 12.00 per le batterie e secondo la programmazione completa per le semifinali e le finali; in streaming su RaiPlay Sport 1 per le batterie, RaiPlay per semifinali-finali e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI

SABATO 6 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

Ore 10:00 50 dorso donne

Ore 10:11 50 dorso uomini

Ore 10:24 50 rana donne

Ore 10:37 50 rana uomini

Ore 10:53 50 stile libero donne

Ore 11:06 50 stile libero uomini

Ore 11:23 200 farfalla donne

Ore 11:31 200 farfalla uomini

Ore 11:47 1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 19:00

Ore 19:00 50 stile libero donne – semifinali

Ore 19:07 50 stile libero uomini – semifinali

Ore 19:14 200 misti donne – finale

Ore 19:21 200 misti uomini – finale

Ore 19:28 800 stile libero uomini – finale

Ore 19:41 200 farfalla donne – semifinali

Ore 19:51 200 farfalla uomini – semifinali

Ore 20:06 50 dorso donne – semifinali

Ore 20:13 50 dorso uomini – semifinali

Ore 20:20 50 rana donne – semifinali

Ore 20:27 50 rana uomini – semifinali

Ore 20:44 100 stile libero donne – finale

Ore 20:50 100 stile libero uomini – finale

AZZURRI IN GARA

Ore 10:00 50 dorso donne – Sara Curtis

Ore 10:11 50 dorso uomini – Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Simone Stefanì, Christian Bacico

Ore 10:24 50 rana donne – Irene Burato

Ore 10:37 50 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini

Ore 10:53 50 stile libero donne – Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler

Ore 11:06 50 stile libero uomini – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti, Manuel Frigo

Ore 11:23 200 farfalla donne – Anita Gastaldi, Paola Borrelli

Ore 11:31 200 farfalla uomini – Alberto Razzetti, Federico Burdisso

Ore 11:47 1500 stile libero donne – Simona Quadarella

Ore 19:00 50 stile libero donne – semifinali

Ore 19:07 50 stile libero uomini – semifinali

Ore 19:14 200 misti donne – finale – Anita Gastaldi

Ore 19:21 200 misti uomini – finale – Alberto Razzetti

Ore 19:28 800 stile libero uomini – finale

Ore 19:41 200 farfalla donne – semifinali

Ore 19:51 200 farfalla uomini – semifinali

Ore 20:06 50 dorso donne – semifinali

Ore 20:13 50 dorso uomini – semifinali

Ore 20:20 50 rana donne – semifinali

Ore 20:27 50 rana uomini – semifinali

Ore 20:44 100 stile libero donne – finale – Sara Curtis

Ore 20:50 100 stile libero uomini – finale – Carlos D’Ambrosio

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 10:35 alle 12:00; programmazione completa semifinali-finali)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (batterie), RaiPlay (semifinali-finali), Eurovision Sport (programmazione completa)

Diretta testuale: OA Sport