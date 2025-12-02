Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 2 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l’edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, si prospetta un day-1 interessante e in cui l’Italia si presenta con ambizione per partire col piede giusto e mettere fieno in cascina.

La compagine tricolore è reduce dall’ultima rassegna continentale in corta di Otopeni (Romania), dove ha conquistato 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6), che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini.

Fari puntati sui 100 rana uomini dove il campione olimpico della distanza, Nicolò Martinenghi, vorrà mettersi in evidenza e dimostrare il proprio valore. Oltre a Tete ci saranno anche Simone Cerasuolo (oro iridato in lunga nei 50 rana), Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini.

Grande curiosità sull’esordio di Simona Quadarella nei 400 sl, distanza nella quale ci sarà la prima assoluta di Alessandra Mao a livello assoluto. La 14enne veneta è tra i profili più interessanti della compagine tricolore e vedremo quale sarà il suo approccio. Italia che andrà poi valuta con grande attenzione nelle staffette 4×50 stile libero uomini e donne.

La prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 10.00 alle 10.50 (differita dalle 13.20) per le batterie e secondo la programmazione completa per le semifinali e le finali; in streaming su RaiPlay Sport 1 per le batterie, RaiPlay per semifinali-finali e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI VASCA CORTA 2025 OGGI

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

100 rana donne

100 rana uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

4×50 stile libero donne

4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale

400 stile libero uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×50 stile libero donne – finale

4×50 stile libero uomini – finale

AZZURRI IN GARA

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne (Simona Quadarella, Anna Chiara Mascolo, Alessandra Mao)

400 stile libero uomini (Marco De Tullio)

50 farfalla donne (Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Sara Curtis)

50 farfalla uomini (Michele Busa, Federico Burdisso, Simone Stefanì, Francesco Lazzari)

100 rana donne (Irene Burato)

100 rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini)

200 dorso donne

200 dorso uomini (Lorenzo Mora, Christian Bacico, Francesco Lazzari)

4×50 stile libero donne (Italia)

4×50 stile libero uomini (Italia)

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale

400 stile libero uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×50 stile libero donne – finale

4×50 stile libero uomini – finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (10.00-10.50 batterie, differita dalle 13.20 delle batterie mattutine; programmazione completa semifinali-finali)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (batterie), RaiPlay (semifinali-finali), Eurovision Sport (programmazione completa)

Diretta testuale: OA Sport