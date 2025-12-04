Elite16 Itapema, l’Italia parte in salita: tre sconfitte nella prima giornata. Oggi debutto di Scampoli/Bianchi

L’Elite16 di Itapema, ultimo appuntamento del World Tour 2025, si apre con una giornata complicata per il beach volley italiano, ma caratterizzata anche da segnali di competitività importanti. Le tre coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile hanno tutte esordito con una sconfitta, ma il punteggio non sempre racconta fino in fondo le reali sensazioni del campo.

Nel Pool D, Alfieri/Ranghieri cedono ai francesi Chouikh/Gardoque 0-2, pagando soprattutto il primo set sfumato ai vantaggi, un parziale in cui gli azzurri avevano rimontato da 16-19, cedendo però con il punteggio di 25-27. Quel sorpasso mancato pesa sull’intero match, perché nella seconda frazione i francesi riescono a prendere in mano il ritmo (10.5) e a imporre una pressione costante fino al 21-13. Bisogna dire che gli azzurri arrivano dal tour del forc del King e Queen of the Court vinto a Londra la settimana scorsa. Il KO non compromette però il cammino: sarà la sfida di questa sera alle 22.00 italiane contro Brewster/Ierna a dire molto sulle reali possibilità degli azzurri.

Diversa la storia nel Pool E, dove Cottafava/Dal Corso hanno offerto una prestazione di livello contro i brasiliani Andre/Renato. La loro non è una sconfitta “deludente”: è una partita giocata alla pari, in un contesto ostico come il Brasile, contro una coppia fortissima e sostenuta dal pubblico. I parziali (27-25, 24-22) dicono che gli azzurri sono usciti dal campo a testa altissima, mostrando qualità, coraggio e una solidità tecnica da squadra vera. Bisogna dire che in entrambi i parziali gli azzurri non hanno mai avuto set point a disposizione. Il risultato non porta la finale del girone ma un po’ di fiducia, da cui si dovrà ripartire oggi alle 23.00 italiane nella sfida contro Harrison/Caldwell, già decisiva per rimanere in corsa.

Un tie-break amaro condanna invece Rossi/Viscovich nel Pool A. Gli azzurri vincono il primo set con autorevolezza, mostrando un side-out fluido e una buona aggressività al servizio, ma i cechi Trousil/Dzavoronok ribaltano la gara con una seconda frazione più precisa e un tie-break in cui prendono subito il vantaggio decisivo (14-21, 21-12, 15-12). La sconfitta 1-2 non taglia le gambe, ma rende necessario un salto di qualità già nel match delle 00.00 italiane, quando Rossi e Viscovich affronteranno Bialokoz/Batrane in un confronto che vale tantissimo per restare nel torneo.

Passando al femminile, La seconda giornata dell’Elite16 di Itapema si apre con un confronto intrigante: alle 09.00 locali (le 13.00 italiane) Claudia Scampoli e Giada Bianchi fanno il loro debutto nel Pool F contro la coppia statunitense formata da Kelley Kolinske e Madison Shields, uscita brillantemente dal turno di qualificazione. Per le italiane si tratta di un test immediatamente probante: le avversarie uniscono l’esperienza e la fisicità di Kolinske alla rapidità difensiva di Shields, un mix che negli ultimi mesi ha garantito solidità e qualche risultato di prestigio nel circuito internazionale. Nell’altro match del girone di fronte le brasiliane Taiana Lima/Talita e le statunitensi Anderson/Hildreth.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni turno unico: Andre/Renato BRA [1] – Bruno AP/Nicolas BRA [16] 2-0 (21-12, 21-12)

Smith/Webber USA [9] – Semerad/Stocek CZE [8] 2-0 (21-13, 21-16)

Harrison/Caldwell USA [5] – Seidl, R./Grössig AUT [12] 2-0 (22-20, 21-12)

Bialokoz/Batrane ENG [13] – Lorenz/Rietschel GER [4] 2-0 (23-21, 23-21)

Arthur/Adrielson BRA [3] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [14] 2-0 (21-16, 21-18)

Gabriel/Felipe Alves BRA [11] – Brewster/Ierna USA [6] 0-2 (19-21, 19-21)

Hajós/Stréli HUN [7] – Kantor/Lejawa POL [10] 0-2 (18-21, 19-21)

Vitor Felipe/Henrique BRA [15] – Dressler/Seiser AUT [2] 0-2 (16-21, 15-21)

Pool A

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [13] [Q] 2-1 (14-21, 21-12, 15-12)

04 Dic 17.00: Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Trousil/Dzavoronok CZE [12] [Q]

04 Dic 20.00: Bialokoz/Batrane ENG [24] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [13] [Q]

Pool B

Horst/Pristauz AUT [11] – Adelmo/Mateus BRA [14] 2-0 (21-17, 21-19)

Plavins/Fokerots LAT [2] – Kantor/Lejawa POL [23] [Q] 2-1 (21-18, 18-21, 17-15)

04 Dic 17.00: Plavins/Fokerots LAT [2] – Horst/Pristauz AUT [11]

04 Dic 20.00: Kantor/Lejawa POL [23] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [14]

Pool C

George/Saymon BRA [3] – Smith/Webber USA [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Crabb Tr./Crabb USA [10] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

04 Dic 16.00: George/Saymon BRA [3] – Crabb Tr./Crabb USA [10]

04 Dic 19.00: Smith/Webber USA [22] [Q] – Sepka/Sedlak CZE [15] [Q]

Pool D

Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Brewster/Ierna USA [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Alfieri/Ranghieri ITA [9] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q] 0-2 (25-27, 13-21)

04 Dic 15.00: Grimalt M./Grimalt E. CHI [4] – Chouikh/Gardoque FRA [16] [Q]

04 Dic 18.00: Brewster/Ierna USA [21] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [9]

Pool E

Vinicius/Heitor BRA [5] – Harrison/Caldwell USA [20] [Q] 2-1 (24-22, 12-21, 15-13)

Cottafava/Dal Corso ITA [8] – Andre/Renato BRA [17] [Q] 0-2 (27-25, 24-22)

04 Dic 16.00: Vinicius/Heitor BRA [5] – Andre/Renato BRA [17] [Q]

04 Dic 19.00: Harrison/Caldwell USA [20] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [8]

Pool F

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] – Dressler/Seiser AUT [18] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Huerta A./Gavira ESP [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 0-2 (15-21, 13-21)

04 Dic 15.00: Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7]

04 Dic 18.00: Huerta A./Gavira ESP [6] – Dressler/Seiser AUT [18] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni turno unico: Shiba/Reika JPN [1] – Josi/Carol Goerl BRA [16] 2-0 (21-10, 22-20)

Saule/Kvedaraite LTU [9] – Izuzquiza/Vergara ESP [8] 1-2 (16-21, 22-20, 11-15)

Helland-Hansen/Pavlova NOR [5] – Ievute/Kliokmanaite LTU [12] 0-2 (18-21, 19-21)

Savvy/Wood USA [13] – Verena/Kyce BRA [4] 0-2 (20-22, 15-21)

Anderson/Hildreth USA [3] – Maidhof/Schwarz GER [14] 2-0 (21-13, 21-11)

Pospisilova/Brinkova CZE [11] – Van Winkle/Sours USA [6] 1-2 (14-21, 21-13, 8-15)

Andressa/Tainá BRA [7] – Elize Maia/Carol Horta BRA [10] 1-2 (21-19, 15-21, 9-15)

Dvorníková/Kleiblova CZE [15] – Kolinske/Shields USA [2] 0-2 (18-21, 15-21)

Pool A

04 Dic 11.00: Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q]

04 Dic 11.00: Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [12] [Q] – Ren/Non JPN [13] [Q]

05 Dic: Winner of Match 1 – Winner of Match 2

05 Dic: Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

04 Dic 10.00: Thamela/Victoria BRA [2] – Elize Maia/Carol Horta BRA [23] [Q]

04 Dic 10.00: Gonzalez/Navas PUR [11] [Q] – Bélanger/Monkhouse CAN [14] [Q]

05 Dic: Winner of Match 3 – Winner of Match 4

05 Dic: Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

04 Dic 13.00: Harward/Phillips USA [3] – Izuzquiza/Vergara ESP [22] [Q]

04 Dic 13.00: Paulikiene/Raupelyte LTU [10] [Q] – Thainara/Simonetti BRA [15]

05 Dic: Winner of Match 5 – Winner of Match 6

05 Dic: Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

04 Dic 12.00: Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [4] – Van Winkle/Sours USA [21] [Q]

04 Dic 12.00: Hegeile/Vitoria BRA [9] – Parkkinen/Prihti FIN [16] [Q]

05 Dic: Winner of Match 7 – Winner of Match 8

05 Dic: Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

04 Dic 14.00: Davidova/Khmil UKR [5] – Verena/Kyce BRA [20] [Q]

04 Dic 14.00: Ferch/Van Gunst USA [8] – Shiba/Reika JPN [17] [Q]

05 Dic: Winner of Match 9 – Winner of Match 10

05 Dic: Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

04 Dic 09.00: Taiana Lima/Talita BRA [6] – Anderson/Hildreth USA [19] [Q]

04 Dic 09.00: Scampoli/Bianchi ITA [7] – Kolinske/Shields USA [18] [Q]

05 Dic: Winner of Match 11 – Winner of Match 12

05 Dic: Loser of Match 11 – Loser of Match 12