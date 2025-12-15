Dove vedere Perugia-Swehly Sports Club in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

La Sir Sicoma Monini Perugia apre il proprio cammino nel Mondiale per Club maschile affrontando il club libico dello Swehly Sports Club, campione d’Africa in carica, nella prima giornata del girone B, in programma a Belém, in Brasile. Un debutto atteso e carico di significati per la formazione umbra, chiamata subito a confermare il proprio status di una delle grandi favorite del torneo. Il girone B propone già nella giornata inaugurale due sfide di alto profilo: prima Sada Cruzeiro–Osaka Bluteon, poi, alle 17.30 locali, toccherà a Perugia contro la formazione libica, in un match che sulla carta vede gli italiani nettamente avanti ma che richiederà comunque attenzione e concentrazione. Nei tornei brevi, infatti, partire con il piede giusto è fondamentale per evitare complicazioni nella corsa alla qualificazione alle semifinali.

Perugia arriva in Brasile forte di un avvio di stagione estremamente solido. In SuperLega i bianconeri comandano la classifica con 29 punti, frutto di dieci vittorie in dodici gare, e hanno già mandato segnali importanti anche in Champions League, superando all’esordio il VK Lvi Praga. Il percorso recente racconta di una squadra capace di alternare prestazioni autoritarie a successi maturati anche nelle difficoltà, elemento che certifica la crescita del gruppo guidato da Angelo Lorenzetti. La rosa perugina è, come noto, di livello assoluto: dalla regia di Simone Giannelli alle soluzioni offensive garantite da Ben Tara, Plotnytskyi, Ishikawa, Semeniuk e Džavoronok, passando per un reparto centrali di prim’ordine con Solé, Loser e Russo, fino alla sicurezza in seconda linea assicurata da Massimo Colaci. Un mix di esperienza internazionale e profondità che consente a Perugia di affrontare il Mondiale con ambizioni dichiarate.

Di fronte ci sarà uno Swehly Sports Club che rappresenta una realtà emergente del panorama africano. Campione continentale, il club libico si presenta con una rosa composita, arricchita da elementi di esperienza internazionale come il palleggiatore egiziano Abdallah Abdelsalam, l’opposto Ahmed Salah e diversi schiacciatori di buon impatto fisico. Una squadra che fa della struttura e dell’agonismo le proprie armi principali, pronta a sfruttare eventuali cali di tensione dell’avversario. Perugia sa bene che il match d’esordio può nascondere insidie soprattutto sul piano mentale. L’obiettivo sarà imporre fin da subito ritmo e qualità, sfruttando la superiorità tecnica per indirizzare la gara e gestire le rotazioni in vista dei successivi impegni del girone. Il Mondiale per Club è un torneo che non concede margini d’errore, e ogni set può risultare decisivo. Il percorso iridato della Sir passa da qui: partire forte, prendere confidenza con il clima e il palcoscenico brasiliano e ribadire, sin dal debutto, di essere una delle squadre da battere.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem alle 17.30 di martedì 16 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Swehly Sports Club.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE 2025

Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem – Girone B (prima giornata)

Martedì 16 dicembre

Ore 17.30 Sir Sicoma Monini Perugia e Swehly Sports Club – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.