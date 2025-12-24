Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

L’appuntamento è per domenica 28 dicembre (ore 17:00 italiane). Alla Coca-Cola Arena di Dubai andrà in scena un confronto molto particolare: da una parte la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e dall’altra il giocatore genio e sregolatezza per antonomasia, Nick Kyrgios. La definizione di questa sfida ha in sé tanti significati: la “Battaglia dei Sessi“.

Un’espressione che rimanda alla sfida del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, allora 55enne ed ex professionista, che già aveva disputato un incontro con Margaret Court (che in quella stagione vinse Australian Open, Roland Garros e US Open) nel maggio di quell’anno, vincendo nettamente 6-2 6-1. Una partita rimasta nella storia dello sport con racchetta e pallina come “Il massacro della Festa della Mamma”.

Il 20 settembre King, in una partita disputata al meglio dei cinque set all’Astrodome di Houston, si impose contro il suo avversario 6-4 6-3 6-3. Un match disputato davanti a un pubblico televisivo globale di 90 milioni di spettatori. Un traguardo storico per la parità di genere nello sport, poi rappresentato e raccontato in un film del 2017.

In questo caso, il “racconto” è un po’ diverso e decisamente più commerciale. Tuttavia, sarà interessante capire se e come Sabalenka saprà piegare l’australiano, finalista a Wimbledon tre anni fa e oggi numero 671 dopo un infortunio al polso che lo ha tenuto ai box per 18 mesi, avendo disputato solo cinque partite quest’anno. Ci saranno delle regole speciali: il campo della bielorussa sarà più piccolo (circa 9% in meno), studiato per compensare la differenza media di velocità di movimento tra uomini e donne; l’aussie avrà solo una palla per servire (invece di due) e servirà da metà campo, un handicap significativo per compensare il vantaggio fisico dell’uomo.

L’edizione 2025 della “Battaglia dei Sessi”, prevista domenica 28 dicembre a Dubai (Emirati Arabi Uniti), sarà trasmessa a partire dalle ore 17:00 italiane da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BATTAGLIA DEI SESSI 2025

Domenica 28 dicembre (orari italiani)

Ore 17:00 Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios alla Coca-Cola Arena di Dubai (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su SuperTennis HD.

PROGRAMMA BATTAGLIA DEI SESSI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport