Dove vedere in tv oggi Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 19 dicembre (ore 20.45) si gioca Stella Rossa-Virtus Bologna, incontro valido per la 17ma giornata dell’Eurolega di basket. Ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata della massima competizione continentale, gli emiliani faranno visita alla compagine serba in uno scontro diretto di fondamentale importante per accedere alla post-season: i padroni di casa occupano l’ottava posizione con nove vittorie all’attivo, mentre gli ospiti sono dodicesimi con otto sigilli all’attivo.

Le ribattezzate V Nere sono reduci dal netto successo in trasferta nella tana del Partizan Belgrado, dopo aver perso contro l’Hapoel Tel Aviv e aver regolato Dubai di misura. La Stella Rossa ha invece incazzato tre sconfitte di fila contro Hapoel, Partizan e Barcellona, dunque spera di poter reagire di fronte al proprio pubblico e scacciare la crisi in un momento importante della regular season.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Stella Rossa-Virtus Bologna, match valido per la regular season dell’Eurolega di basket. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

Venerdì 19 dicembre

Ore 20.45 Stella Rossa vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205)

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro League Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.