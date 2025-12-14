Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 14 dicembre, canali, streaming

L’ultima giornata di andata di Superlega concentra in una sola domenica un carico di significati che va ben oltre il singolo turno di campionato. Al termine delle gare del 14 dicembre, infatti, si delineerà in modo definitivo il quadro delle prime otto classificate, quelle che staccheranno il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, primo grande obiettivo stagionale. Un turno che arriva dopo una settimana intensa, segnata anche dall’anticipo già disputato tra Sir Susa Vim Perugia e Cuneo, giocato in anticipo per consentire agli umbri di preparare il Mondiale per Club: il netto 3-0 della capolista ha ulteriormente consolidato la leadership di Perugia, oggi prima con 29 punti e un margine che le permette di guardare con relativa serenità al prosieguo della stagione.

La domenica, però, promette equilibrio e tensione in quasi tutti i campi, a partire dal big match della BTS Arena, dove Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza si affrontano in uno scontro diretto che pesa tantissimo nella parte alta della classifica. Trento, reduce dal successo netto a Grottazzolina, è terza con 24 punti e ha mostrato una crescita costante in fase di cambio palla e al servizio. Piacenza, quarta a quota 21, arriva invece da una vittoria solida a Cisterna e cerca conferme lontano da casa per restare agganciata al treno delle prime tre. È una sfida che mette di fronte due squadre complete, profonde, con grande fisicità al centro e soluzioni offensive diffuse: chi riuscirà a imporre il proprio ritmo potrà dare un segnale forte anche in chiave Coppa Italia.

Alla stessa ora, grande attesa anche all’Eurosuole Forum, dove la Cucine Lube Civitanova ospita Allianz Milano. I marchigiani sono chiamati a reagire dopo la sconfitta di Modena, un ko che ha rallentato la loro corsa ma non ha intaccato la qualità complessiva di una squadra ancora in piena costruzione. Milano, settima con 16 punti, arriva invece dal pesante 0-3 interno contro Perugia e sa di giocarsi molto: una vittoria esterna garantirebbe una spinta decisiva verso la Coppa Italia e rafforzerebbe l’identità di una squadra capace di alternare ottime prestazioni a passaggi a vuoto. Il duello tra le bande e la gestione dei finali di set saranno elementi chiave.

A Verona, il Pala AGSM AIM ospita una delle partite più delicate e interessanti della giornata: Rana Verona contro Valsa Group Modena. I veneti sono la vera rivelazione di questa prima parte di stagione, secondi con 26 punti e reduci da un periodo di grande continuità, culminato nel 3-0 di Cuneo. Modena, quinta con 19 punti, arriva invece galvanizzata dal successo su Civitanova e cerca un’altra prova di spessore per consolidare la propria posizione tra le prime otto. È una sfida che promette intensità, con Verona chiamata a confermare solidità e lucidità, e Modena pronta a spingere forte soprattutto al servizio.

Scendendo nella parte centrale e bassa della classifica, Cisterna Volley-Sonepar Padova rappresenta uno snodo fondamentale in chiave salvezza e Coppa Italia. Cisterna, undicesima con 6 punti, ha bisogno di continuità dopo un avvio complicato, mentre Padova, decima a quota 8, sa che un successo esterno potrebbe riaprire scenari importanti anche per l’ottavo posto, oggi occupato da Monza. Sarà una gara di nervi, in cui la gestione degli errori e la solidità in ricezione potranno fare la differenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della 11ma di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 2025 OGGI

Domenica 14 dicembre

Ore 18.00 – Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su Rai SportHd e streaming su VBTVe Rai Play

Ore 18.00 – Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta streaming DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Rana Verona vs Valsa Group Modena – Diretta streaming DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Cisterna Volley vs Sonepar Padova – Diretta streaming VBTV