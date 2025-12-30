Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi: orari partite 30 dicembre, programma, streaming

I quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1 femminile chiudono ufficialmente il 2025 del volley femminile, con quattro sfide secche in programma martedì 30 dicembre 2025 che mettono in palio l’accesso alla Final Four di Torino. Il tabellone, costruito sulla base della classifica del girone di andata della regular season, propone incroci che riflettono fedelmente i valori emersi fin qui, ma la formula dell’eliminazione diretta è pronta, come spesso accade, a rimescolare le gerarchie.

Ad aprire il programma, alle 19.00 al Pala BigMat, sarà il confronto tra Savino Del Bene Scandicci e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Le toscane arrivano all’appuntamento forti del secondo posto in classifica e del netto 3-0 rifilato a Firenze nell’ultimo turno, una gara che ha confermato solidità e profondità del roster guidato da Gaspari. Vallefoglia, sesta al termine dell’andata, si presenta però in grande fiducia dopo il convincente successo esterno su San Giovanni in Marignano, trascinata da una Omoruyi in stato di grazia. Sulla carta Scandicci parte favorita, ma il momento delle marchigiane suggerisce massima attenzione.

Alle 20.00 al Palaverde, riflettori puntati sul match più atteso: Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Volley Bergamo 1991. La capolista del campionato, nonostante il passo falso di Milano nell’ultima giornata, resta il riferimento assoluto della Serie A1 e affronta Bergamo, ottava e qualificata all’ultimo respiro. Le orobiche arrivano dal ko di Novara, ma hanno dimostrato di poter competere anche contro squadre di alta classifica e con l’arrivo di Cervellin in panchina al posto di Parisi sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Conegliano, però, in gara secca e davanti al proprio pubblico, resta una montagna durissima da scalare.

Sempre alle 20.00, ma al Pala Igor, va in scena uno dei quarti più equilibrati: Igor Gorgonzola Novara contro Numia Vero Volley Milano. Novara occupa il terzo posto e arriva dal combattutissimo successo al tie-break su Bergamo, con Herbots grande protagonista. Milano, quinta, ha invece mandato un segnale fortissimo battendo Conegliano 3-1 nell’ultima giornata di campionato, trascinata da una Egonu dominante. I precedenti recenti e lo stato di forma delle due squadre promettono una sfida ad altissima intensità, dove i dettagli faranno la differenza.

Chiude il programma, alle 20.30 al Palafenera, il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ed Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. Chieri, quarta in classifica, arriva dal successo esterno proprio su Busto Arsizio, una gara che ha evidenziato la crescita del gruppo di Negro e l’impatto offensivo di Nervini e Nemeth. La UYBA, settima, ha mostrato però segnali di competitività e proverà a sfruttare la pressione che grava sulle padrone di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide dei quarti di finale di Coppa Italia di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO COPPA ITALIA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV