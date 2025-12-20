Rugby
Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming
Come da tradizione, saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per il settimo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Treviso il primo derby italiano tra Benetton e Zebre.
LA DIRETTA LIVE DI BENETTON TREVISO-ZEBRE DI RUGBY DALLE 15.00
Dopo i primi 6 turni entrambe le squadre vantano un ruolino di marcia fatto di 2 vittorie e 4 sconfitte: le Zebre hanno accumulato 2 punti bonus, mentre il Benetton uno solo. Per effetto di questi risultati, le Zebre sono 11me a quota 10, davanti al Benetton, che è 12° a quota 9.
La sfida andrà in scena oggi, sabato 20 dicembre, allo stadio Monigo di Treviso, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. La diretta tv del primo derby italiano tra Benetton e Zebre sarà trasmessa su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. Diretta Live testuale su OA Sport.
CALENDARIO BENETTON-ZEBRE
PROGRAMMA BENETTON-ZEBRE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
FORMAZIONI BENETTON-ZEBRE
BENETTON RUGBY
15 Matt Gallagher
14 Paolo Odogwu
13 Tommaso Menoncello
12 Leonardo Marin
11 Ignacio Mendy
10 Jacob Umaga
9 Alessandro Garbisi
8 Soltala Fa’aso’o
7 Michele Lamaro (C)
6 Manuel Zuliani
5 Federico Ruzza
4 Riccardo Favretto
3 Simone Ferrari
2 Bautista Bernasconi
1 Thomas Gallo
A disposizione
16 Nicholas Gasperini
17 Mirco Spagnolo
18 Tiziano Pasquali
19 Giulio Marini
20 Lorenzo Cannone
21 Louis Werchon
22 Tomas Albornoz
23 Malakai Fekitoa
ZEBRE PARMA
15 Giovanni Montemauri
14 Giulio Bertaccini
13 Marco Zanon
12 Damiano Mazza
11 Simone Gesi
10 Giacomo Da Re
9 Alessandro Fusco
8 David Odiase
7 Samuele Locatelli
6 Bautista Stavile
5 Leonard Krumov (C)
4 Giacomo Ferrari
3 Juan Pitinari
2 Tommaso Di Bartolomeo
1 Muhamed Hasa
A disposizione
16 Giampietro Ribaldi
17 Paolo Buonfiglio
18 Matteo Nocera
19 Alessandro Ortombina
20 Matteo Canali
21 Thomas Dominguez
22 Malik Faissal
23 Giovanni Licata