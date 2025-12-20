Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming

Come da tradizione, saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per il settimo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Treviso il primo derby italiano tra Benetton e Zebre.

LA DIRETTA LIVE DI BENETTON TREVISO-ZEBRE DI RUGBY DALLE 15.00

Dopo i primi 6 turni entrambe le squadre vantano un ruolino di marcia fatto di 2 vittorie e 4 sconfitte: le Zebre hanno accumulato 2 punti bonus, mentre il Benetton uno solo. Per effetto di questi risultati, le Zebre sono 11me a quota 10, davanti al Benetton, che è 12° a quota 9.

La sfida andrà in scena oggi, sabato 20 dicembre, allo stadio Monigo di Treviso, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. La diretta tv del primo derby italiano tra Benetton e Zebre sarà trasmessa su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BENETTON-ZEBRE

Sabato 20 dicembre – Stadio Monigo di Treviso

Ore 15.00: Benetton Treviso-Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA BENETTON-ZEBRE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI BENETTON-ZEBRE

BENETTON RUGBY

15 Matt Gallagher

14 Paolo Odogwu

13 Tommaso Menoncello

12 Leonardo Marin

11 Ignacio Mendy

10 Jacob Umaga

9 Alessandro Garbisi

8 Soltala Fa’aso’o

7 Michele Lamaro (C)

6 Manuel Zuliani

5 Federico Ruzza

4 Riccardo Favretto

3 Simone Ferrari

2 Bautista Bernasconi

1 Thomas Gallo

A disposizione

16 Nicholas Gasperini

17 Mirco Spagnolo

18 Tiziano Pasquali

19 Giulio Marini

20 Lorenzo Cannone

21 Louis Werchon

22 Tomas Albornoz

23 Malakai Fekitoa

ZEBRE PARMA

15 Giovanni Montemauri

14 Giulio Bertaccini

13 Marco Zanon

12 Damiano Mazza

11 Simone Gesi

10 Giacomo Da Re

9 Alessandro Fusco

8 David Odiase

7 Samuele Locatelli

6 Bautista Stavile

5 Leonard Krumov (C)

4 Giacomo Ferrari

3 Juan Pitinari

2 Tommaso Di Bartolomeo

1 Muhamed Hasa

A disposizione

16 Giampietro Ribaldi

17 Paolo Buonfiglio

18 Matteo Nocera

19 Alessandro Ortombina

20 Matteo Canali

21 Thomas Dominguez

22 Malik Faissal

23 Giovanni Licata