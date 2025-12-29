Coppa Italia, due notti da dentro o fuori: big in campo per volare a Bologna! Spicca Perugia-Civitanova

La Coppa Italia di Superlega maschile chiude un indimenticabile 2025 del volley maschile per l’Italia con i quarti di finale, in programma tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre 2025, quattro sfide secche che mettono in palio l’accesso alla Final Four dell’Unipol Arena di Bologna. Il tabellone, definito al termine del girone di andata, rispecchia fedelmente i valori espressi fin qui dal campionato di Superlega, ma la formula a eliminazione diretta lascia spazio a possibili sorprese.

Ad aprire il programma sarà lunedì 29 dicembre alle 20.30 la sfida tra Itas Trentino e Vero Volley Monza, remake immediato del match di campionato giocato appena quattro giorni prima e vinto nettamente dai dolomitici per 3-0. Trento arriva da capolista al giro di boa, con 32 punti e un cammino fatto di continuità, solidità e grande efficienza offensiva. Il successo di Monza del 26 dicembre ha confermato la profondità del roster di Marcelo Méndez, capace di ruotare uomini senza perdere qualità. Monza, ottava al termine dell’andata, è chiamata a una prova di carattere dopo una stagione segnata da alti e bassi: per ribaltare il pronostico serviranno maggiore incisività al servizio e una prestazione offensiva più costante rispetto all’ultimo confronto.

Il 30 dicembre propone un trittico di gare di altissimo livello. Alle 19.30, al PalaBancaSport, Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita Valsa Group Modena in un quarto che promette equilibrio. Piacenza arriva a questa sfida da settima in classifica, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro, compresa quella di Civitanova, ma ha dimostrato di possedere un potenziale offensivo notevole, come testimoniano i 64% in attacco nell’ultimo turno. Modena, quarta al termine dell’andata, ha invece trovato continuità e solidità, come confermato dal netto 3-0 su Cuneo, e punta sull’organizzazione di gioco e sull’efficacia del cambio palla per provare a espugnare Piacenza.

Alle 19.00, al Pala AGSM AIM, riflettori puntati su Rana Verona contro Allianz Milano. Verona ha chiuso il girone di andata al terzo posto, mostrando grande equilibrio tra fase break e cambio palla, come evidenziato anche dal 3-0 su Grottazzolina dell’ultima giornata. Milano, sesta, arriva con entusiasmo dopo il successo su Padova e con un attacco guidato da Reggers capace di accendersi nei momenti chiave. Sarà una sfida tra due squadre molto organizzate, dove la gestione dei dettagli potrebbe fare la differenza.

A chiudere il quadro, martedì 30 dicembre alle 20.30, il big match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, una classica del volley italiano. Perugia ha chiuso seconda a pari punti con Trento e arriva lanciatissima dopo il 3-0 a Cisterna, forte di un sistema di gioco ormai rodato. Civitanova, ora quinta, ha invece ritrovato fiducia e ritmo battendo Piacenza con una prestazione offensiva di alto livello, trascinata da Nikolov e Loeppky. Gara secca, pubblico delle grandi occasioni e margini minimi di errore: uno scontro che vale, di fatto, una finale anticipata.