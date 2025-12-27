Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering? Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo

Giada D’Antonio farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di domenica 28 dicembre, quando andrà in scena lo slalom di Semmering. A 16 anni e sette mesi, la giovane promessa campana si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’azzurra cercherà di acquisire esperienza, ma proverà a battagliare a viso aperto per cercare di strappare una difficile qualificazione alla seconda manche.

La classe 2009 sta riscuotendo notevole interesse a livello mediatico e il suo talento è noto agli addetti ai lavori, ora vedremo come si comporterà tra i pali stretti sulla neve austriaca dopo che Anna Trocker, l’altra giovane rivelazione del movimento tricolore, ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche. , dopo un avvio convincente di stagione culminato con la vittoria nel gigante di Copper Mountain valido per la Nor-Am Cup (un circuito minore che si disputa in Nord America). Su una pista non proibitiva dal punto di vista tecnico e ormai abituale per l’appuntamento post-natalizio (diverse atlete la conoscono molto bene), avrà la possibilità di mostrare il suo potenziale e farsi un po’ le ossa.

Giada D’Antonio ha avuto in dote il pettorale numero 70 su 79 atlete che prenderanno il via nella prima manche, in programma a partire dalle ore 14.15. Il pettorale decisamente elevato è la naturale conseguenza dei punti FIS in possesso della nostra portacolori, che ha disputato poche gare in certi contesti e dunque dovrà scattare dalle retrovie.

Il programma di giornata prevede che le prime 15 atlete scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 31. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30. Giada D’Antonio scatterà dunque attorno alle ore 15.43, salvo ritardi dovuti a interruzioni.

Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Giada D’Antonio nello slalom di Semmering, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Indicato anche il calendario completo e la startlist dell’evento, che sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE GIADA D’ANTONIO NELLO SLALOM DI SEMMERING?

Giada D’Antonio: pettorale numero 70, ore 15.43 circa.

PETTORALE GIADA D’ANTONIO NELLO SLALOM SEMMERING

Numero 70.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE A SEMMERING

Sabato 28 dicembre

Ore 14.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 17.45 Slalom femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM SEMMERING: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.