Ciclismo
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming
Dopo l’appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere l’ottava tappa della su stagione. Si resta in Belgio, a Dendermonde, dove sul difficile circuito, i grandi protagonisti tornano ad affrontarsi sul “fango”. Non solo Elite in gara, tornano oggi anche le prove Junior e quella Under 23 maschile.
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO ELITE MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10
L’attesa è ovviamente tutta sulla gara Elite maschile, dove il grande assente sarà Mathieu Van der Poel. Il sette volte campione del mondo, dopo tre vittorie consecutive, ha deciso di concedersi una pausa dopo il rientro, lasciando vuota la casella del favorito. Può essere l’occasione per sbloccarsi di Wout Van Aert, ancora a secco di successi dopo tre prove.
Attenzione anche a Thibau Nys che a Gavere ha dimostrato una condizione brillante. Tra gli italiani fari puntati su Filippo Agostinacchio e Gioele Bertolini. Torna in gara, nella categoria Under 23, il campione europeo in carica Mattia Agostinacchio che proverà a proseguire il suo percorso di crescita.
PROGRAMMA CICLOCROSS DENDERMONDE 2025
Domenica 28 dicembre
Ore 09.30 Uomini Junior
Ore 10.35 Donne Junior
Ore 12.00 Uomini Under 23
Ore 13.40 Donne Elite
Ore 15.10 Uomini Elite
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING CICLOCROSS DENDERMONDE 2025
Diretta tv: non prevista. Differita gara Elite femminile alle 20.00 su RaiSportHD; differita gara Elite maschile alle 21.30 su RaiSportHD
Diretta streaming: Rai Play Sport 1 (elite donne e uomini), Discovery Plus
Diretta Live testuale: OA Sport (elite donne e uomini)