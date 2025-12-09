Champions League calcio oggi in tv: orari partite 9 dicembre, programma, canali, streaming

Oggi torna in campo la Champions League 2025-2026. Dopo un paio di settimane di stop, la più importante competizione calcistica continentale per club è pronta a riprendersi la scena lanciando la sesta giornata della “Fase Campionato” del torneo.

In questo martedì 9 dicembre novembre, saranno 9 i match in agenda. Si comincerà addirittura alle 16.30, con le prima di 2 partite in anticipo (la seconda alle 18.45), per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7. Per le italiane, doppia sfida casalinga di superlusso contro le inglesi: Inter a San Siro contro il Liverpool, Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo contro i campioni del mondo del Chelsea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo martedì 9 dicembre valevoli per la prima parte della quinta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 9 DICEMBRE

Martedì 9 dicembre

16.30 Kairat-Olympiacos – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Bayern-Sporting – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Liverpool – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atalanta-Chelsea – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte – Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Tottenham-Slavia Praga – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Atletico Madrid – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Union SG-Marsiglia – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Monaco-Galatasaray – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go

21.30 Bayern-Sporting – Differita in chiaro su CIELO e in streaming su cielotv.it