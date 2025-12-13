Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 13 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara

Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta invernali. Nella piscina da 25 metri romagnola saranno emessi gli ultimi verdetti di quest’annata e gli spunti di interesse non mancheranno.

Nei 200 farfalla donne Paola Borrelli, dopo la sua prima esperienza in Nazionale maggiore a Lublino, mette nel mirino il titolo nazionale di una delle specialità più impegnative del programma. Discorso molto diverso per Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni che, salvo sorprese, si contenderanno la vittoria nei 50 rana. La toscana è in grandissima condizione e il record nazionale nei 200 rana di ieri ne è stata una dimostrazione.

Fari puntati poi sui 50 dorso dove Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari hanno le carte in regola per trionfare. Le aspettative sono quelle di un assolo nei 400 sl per Simona Quadarella, che concluderà così le sue fatiche in questi Assoluti, pensando poi alla nuova esperienza in Australia. Nella sessione serale, ritroveremo Mora impegnato nei 200 dorso con l’ambizione di toccare davanti a tutti, le stesse di Anna Pirovano nei 400 misti. Nei 200 farfalla maschili Federico Burdisso, migliorato nei 100, vuol dare un seguito nella doppia distanza, dovendosi guardare da Alessandro Ragaini. Nei 50 rana uomini ci si aspetta un confronto tra Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini, mentre nei 50 stile libero femminili Silvia Di Pietro vorrà arricchire la sua bacheca di un nuovo titolo nazionale.

L’ultima giornata di gare dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta andrà in scena quest’oggi, sabato 13 dicembre. La copertura televisiva sarà garantita in diretta limitatamente alla fascia oraria dalle 10.25 alle 12.15 su RaiSport HD, mentre la sessione serale (dalle 16.55 al termine) andrà in differita dalle 23.00. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay Sport 1 dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 16.55 al termine della competizione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della giornata di gare.

BIG IN GARA

Sabato 13 dicembre

Sessione diurna

9.30 Serie 4-3 200m farfalla donne

9.38 Serie 4 100m misti uomini

9.40 Serie 3 50m rana donne

9.42 Serie 3 50m dorso uomini

9.44 Serie 4-3 400m stile libero donne

10.05 Serie 2 1500m stile libero uomini

10.25 Serie3- 2-1 200m farfalla donne – Paola Borrelli

10.40 Serie 3-2-1 100m misti uomini

10.55 Serie 3-2-1 50m rana donne – Lisa Angiolini, Arianna Castiglioni

11.08 Serie 3-2-1 50m dorso uomini – Michele Lamberti, Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Christian Bacico

11.21 Serie 2-1 400m stile libero donne – Simona Quadarella

11.38 Serie 1 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio

Sessione serale

16:00 Serie 4-3 200m dorso uomini

16:08 Serie 4-3 200m dorso donne

16:16 Serie 4-3 200m farfalla uomini

16:24 Serie 4-3 400m misti donne

16:36 Serie 3 50m rana uomini

16:38 Serie 4-3 50m stile libero donne

16:42 Serie 5-4-3 200 m stile libero uomini

16.55 Serie 2-1 200m dorso uomini – Lorenzo Mora, Christian Bacico

17.05 Serie 2-1 200m dorso donne

17.20 Serie 2-1 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Alessandro Ragaini

17.35 Serie 2-1 400m misti donne – Anna Pirovano

17.53 Serie 2-1 50m rana uomini – Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini

18.03 Serie 2-1 50m stile libero donne – Silvia Di Pietro

18.13 Serie 2-1 200 m stile libero uomini – Filippo Megli, Marco De Tullio

