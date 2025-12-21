Calendario Superlega volley oggi: orari partite 21 dicembre, tv, canali, streaming

Il fine settimana segna l’ingresso della Superlega maschile nella fase più delicata della stagione. Con l’avvio del girone di ritorno, ogni partita comincia ad assumere un peso specifico diverso, perché i punti iniziano a incidere direttamente sulla corsa ai playoff e sulla definizione delle gerarchie di vertice. Un turno particolare, anche perché la capolista Sir Susa Vim Perugia ha già anticipato il proprio impegno, superando Monza, prima di volare in Brasile per il Mondiale per Club, dove ha centrato l’accesso alle semifinali, confermando uno stato di forma che va ben oltre i confini nazionali.

L’assenza di Perugia dal programma del weekend sposta inevitabilmente l’attenzione sulle inseguitrici, chiamate a sfruttare l’occasione per accorciare o consolidare posizioni. Il match di apertura del sabato mette subito sul tavolo un confronto di grande interesse come Piacenza–Verona, sfida tra due squadre che occupano stabilmente la parte alta della classifica e che arrivano da momenti differenti. Piacenza, reduce dal tie break perso a Trento, resta una formazione capace di esprimere pallavolo ad alto volume, ma deve ritrovare continuità nei momenti chiave. Verona, invece, dopo il passo falso interno contro Modena, è chiamata a una risposta immediata per non perdere contatto con il podio.

La domenica entra nel vivo con una serie di incontri che intrecciano obiettivi molto diversi. Modena–Cisterna oppone una squadra in crescita, rilanciata dal successo di Verona, a una formazione che fatica a trovare punti pesanti. Per i gialloblù è una gara da non sbagliare per dare sostanza alla rincorsa alle prime quattro posizioni, mentre Cisterna deve aggrapparsi a ogni set per tenere viva la speranza salvezza. Di grande significato anche Padova–Trentino, con i dolomitici che arrivano dal successo al tie break su Piacenza e hanno dimostrato di saper soffrire senza perdere lucidità. Padova, dal canto suo, ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria a Cisterna e cerca continuità per restare agganciata alla zona centrale della classifica, in un confronto che metterà alla prova la tenuta tecnica e mentale dei veneti.

Più sbilanciato sulla carta, ma non privo di insidie, Grottazzolina–Milano, con i marchigiani ancora a secco di vittorie e Milano chiamata a dare seguito a un percorso fatto di alti e bassi. I lombardi devono migliorare la gestione dei finali di set, aspetto che è costato punti preziosi nelle ultime settimane. Chiude il quadro Cuneo–Civitanova, una sfida che racconta due momenti opposti. Cuneo continua a lottare, come dimostrato anche a Perugia, ma paga spesso l’inesperienza nei frangenti decisivi. Civitanova, invece, arriva dal successo sofferto su Milano e ha bisogno di continuità per restare agganciata al treno delle prime sei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della 12ma giornata di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 2025 OGGI

Domenica 21 dicembre

Ore 17.00 – MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Sonepar Padova vs Itas Trentino – Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su VBTV e Rai Play

Ore 18.00 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Allianz Milano – Diretta streaming VBTV

Ore 19.00 – Valsa Group Modena vs Cisterna Volley – Diretta streaming DAZN e VBTV