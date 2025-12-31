Calendario Mondiali ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. La rassegna iridata rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per la Polvere di Magnesio e si entra davvero nel vivo del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia una kermesse altamente spettacolare e avvincente con ben nove giorni di gare assolutamente da non perdere.

L’evento tornerà a essere nel suo formato completo dopo l’edizione di Anversa riservata agli individualisti. La gara a squadre tornerà a essere grande protagonista e assegnerà anche i primi pass per i Giochi, come era successo lungo il cammino verso Pariogi 2024. Spazio anche al concorso generale individuale (all-around) e alle finali di specialità per entrambi i sessi. Il calendario dettagliato della competizione, con gli orari delle varie gare giorno per giorno, non è ancora stato comunicato.

L’Italia punta a essere assoluta protagonista e con le donne cercherà di salire sul podio dopo l’argento delle ultime Olimpiadi, in modo da chiudere subito il discorso qualificazione a cinque cerchi, mentre la missione sarà più ardua per gli uomini. Di seguito il calendario e il programma dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica andranno in scena dal 17 al 25 ottobre.

Il calendario dettagliato della competizione, con gli orari delle varie gare giorno per giorno, non è ancora stato comunicato (verrà svelato verosimilmente in primavera). Si incomincerà comunque con i turni di qualificazione, poi spazio alle finali a squadre, a seguire gli all-around e nel weekend conclusivo le finali di specialità.

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.