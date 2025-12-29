Calendario judo 2026: programma Europei, Mondiali e Grand Slam

Dopo una stagione di transizione in cui è stato implementato il nuovo regolamento (che vede tra le tante modifiche la reintroduzione dello yuko e l’abolizione della squalifica diretta per l’head dive), si preannuncia un 2026 molto intenso per il judo internazionale con all’orizzonte l’inizio del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 fissato il 15 giugno.

Tanti i tornei previsti nel calendario dell’IJF World Tour tra Grand Slam e Grand Prix, ma i judoka italiani andranno anche a caccia delle medaglie in occasione dei Campionati Europei (gare individuali a Tbilisi in aprile, il Team Event a Belgrado il 7 novembre) e soprattutto dei Mondiali, che si terranno a Baku dal 4 all’11 ottobre mettendo in palio punti pesanti in ottica ranking a cinque cerchi. Come di consueto ci sarà spazio per le varie rassegne internazionali giovanili, con l’appuntamento clou rappresentato dai Mondiali Junior di fine ottobre in Giordania.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di judo previsti nel 2026.

CALENDARIO JUDO 2026

7-8 febbraio Grand Slam – Parigi (Francia)

27 febbraio-1 marzo Grand Slam – Tashkent (Uzbekistan)

6-8 marzo Grand Prix – Linz (Austria)

20-22 marzo Grand Slam – Tbilisi (Georgia)

16-19 aprile Europei Individuali – Tbilisi (Georgia)

1-3 maggio Grand Slam – Dushanbe (Tagikistan)

8-10 maggio Grand Slam – Astana (Kazakistan)

19-21 giugno Grand Slam – Ulan Bator (Mongolia)

26-28 giugno Grand Prix – Qingdao (Cina)

29 giugno-2 luglio Europei Cadetti – Gran Canaria (Spagna)

14-16 agosto Grand Prix – Lima (Perù)

20-23 agosto Mondiali Cadetti – Guayaquil (Ecuador)

28-30 agosto Grand Slam – Losanna (Svizzera)

3-6 settembre Europei Junior – Podgorica (Montenegro)

11-13 settembre Grand Slam – Budapest (Ungheria)

4-11 ottobre Mondiali – Baku (Azerbaigian)

22-25 ottobre Mondiali Junior – Amman (Giordania)

29-31 ottobre Grand Slam – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

7 novembre Europei a squadre miste – Belgrado (Serbia)

13-15 novembre Grand Prix – Zagabria (Croazia)

28-29 novembre European Open – Roma

5-6 dicembre Grand Slam – Tokyo (Giappone)