Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei 2026 di pallanuoto femminile andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo: nella città lusitana il Setterosa , sorteggiato nel Girone C, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Croazia, Serbia e Turchia.
Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da quattro squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto.
La diretta tv degli Europei 2026 di pallanuoto femminile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Girone A: Grecia, Francia, Slovacchia, Germania.
Girone B: Ungheria, Romania, Spagna, Portogallo.
Girone C: Italia, Serbia, Croazia, Turchia.
Girone D: Paesi Bassi, Svizzera, Gran Bretagna, Israele.
PRIMA FASE A GIRONI
26/1/2026 – 1a GIORNATA
10:00 (D2-D4) SVIZZERA-ISRAELE
11:30 (A1-A3) GRECIA-SLOVACCHIA
13:15 (A2-A4) FRANCIA-GERMANIA
14:45 (C1-C3) ITALIA-CROAZIA
16:30 (C2-C4) SERBIA-TURCHIA
18:00 (B1-B3) UNGHERIA-SPAGNA
19:45 (D1-D3) PAESI BASSI-GRAN BRETAGNA
21:15 CERIMONIA DI APERTURA
22:00 (B2-B4) ROMANIA-PORTOGALLO
27/1/2026 – 2a GIORNATA
10:00 (D1-D2) PAESI BASSI-SVIZZERA
11:30 (A4-A3) GERMANIA-SLOVACCHIA
13:15 (C1-C2) ITALIA-SERBIA
14:45 (B1-B2) UNGHERIA-ROMANIA
16:30 (D4-D3) ISRAELE-GRAN BRETAGNA
18:00 (A1-A2) GRECIA-FRANCIA
19:45 (C4-C3) TURCHIA-CROAZIA
21:15 (B4-B3) PORTOGALLO-SPAGNA
28/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO
29/1/2026 – 3a GIORNATA
10:00 (C1-C4) ITALIA-TURCHIA
11:30 (D1-D4) PAESI BASSI-ISRAELE
13:15 (B2-B3) ROMANIA-SPAGNA
14:45 (A1-A4) GRECIA-GERMANIA
16:30 (B1-B4) UNGHERIA-PORTOGALLO
18:00 (C2-C3) SERBIA-CROAZIA
19:45 (A2-A3) FRANCIA-SLOVACCHIA
21:15 (D2-D3) SVIZZERA-GRAN BRETAGNA
SECONDA FASE A GIRONI
30/1/2026 – 1a GIORNATA
14:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3A-4C
16:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3C-4A
18:15 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3B-4D
20:15 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3D-4B
31/1/2026 – 1a GIORNATA
14:00 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1A-1C
16:00 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 2B-2D
18:15 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 2A-2C
20:15 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1D-1B
1/2/2026 – 2a GIORNATA
10:00 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 4A-4C
11:30 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 4B-4D
13:15 GRUPPO G (9°-16° POSTO) 3A-3C
14:45 GRUPPO H (9°-16° POSTO) 3B-D
16:30 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1C-2A
18:00 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1B-2D
19:45 GRUPPO E (1°-8° POSTO) 1A-2C
21:15 GRUPPO F (1°-8° POSTO) 1D-2B
2/2/2026 – FINALI DAL 9° AL 16° POSTO
14:00 15°-16° POSTO 4G-4H
16:00 13°-14° POSTO 3G-3H
18:15 11°-12° POSTO 2G-2H
20:15 9°-10° POSTO 1G-1H
3/2/2026 – SEMIFINALI
14:00 SF(5-8)1 5°-8° POSTO 3E-4F
16:00 SF(5-8)2 5°-8° POSTO 3F-4E
18:15 SF1 1°-4° POSTO 1E-2F
20:15 SF2 1°-4° POSTO 1F-2E
4/2/2026 – FINALI DAL 5° ALL’8° POSTO
18:00 7°-8° POSTO perdente SF(5-8)1-perdente SF(5-8)2
21:30 5°-6° POSTO vincente SF(5-8)1-vincente SF(5-8)2
5/2/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
18:00 3°-4° POSTO perdente SF1-perdente SF2
21:30 1°-2° POSTO vincente SF1-vincente SF2
PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.