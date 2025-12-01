Calcio, la Cremonese fa il colpaccio a Bologna nel posticipo. Sconfitta amara per gli emiliani

Arriva forse nel posticipo del lunedì la sorpresa più clamorosa della tredicesima giornata della Serie A 2025-2026, con il Bologna che interrompe bruscamente il suo eccezionale periodo di forma subendo una dura sconfitta in casa contro la Cremonese. Un risultato assolutamente inatteso e molto deludente per i felsinei, che vedono sfumare la possibilità di agganciare il tandem Roma-Inter ad un solo punto dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan.

La compagine emiliana allenata da Vincenzo Italiano mette fine così ad una striscia di tre successi consecutivi in campionato, restando ferma a quota 24 punti in quinta posizione alla pari del Como e a +1 sulla Juventus, mentre quella che sarebbe ad oggi virtualmente la zona Champions è distante tre lunghezze. Blitz esterno molto importante invece per i lombardi, che tornano a sorridere dopo tre sconfitte di fila salendo a +7 sulla zona retrocessione.

Al Dall’Ara la “Cremo” ha indirizzato la partita già nel primo tempo, portandosi sul 2-0 con due gol ravvicinati tra il 31′ ed il 34′ firmati da Payero e Vardy. Il Bologna ha accorciato le distanze su rigore con il solito Orsolini, per poi subire il colpo definitivo del 3-1 realizzato dal vecchio centravanti inglese Jamie Vardy (che non segnava una doppietta da 581 giorni, quando era in Championship con il Leicester) al 50′.